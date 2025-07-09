鉅亨網編輯林羿君 2025-07-09 17:00

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路透社報導，近期海關與航運數據揭示，自中國去年對美國實施關鍵礦物出口禁令以來，大量用於電池、晶片和阻燃劑的金屬「銻」正透過泰國和墨西哥等第三國，大量湧入美國市場。這項轉運活動不僅凸顯了全球關鍵礦物供應鏈的脆弱性，也揭示了中國在執行其出口限制方面所面臨的挑戰。

上有禁令下有破口？中國關鍵礦物輸美 轉運路線曝光。(圖:shutterstock)

去年 12 月 3 日，北京為回應美國對中國晶片產業的打擊，宣布禁止銻、鎵和鍺等關鍵礦物對美國出口。中國在全球這些礦物的供應中佔據主導地位，它們廣泛應用於電信、半導體和軍事技術領域。此次禁令旨在強化中國在技術競爭中的地位，卻也意外催生了複雜的貿易轉運模式。

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貿易數據顯示，美國的受限礦物進口正透過第三國進行轉運，而中國官員已承認此一問題的存在。三位行業專家，包括兩家美國公司的高管，也向路透社證實，他們在近幾個月內確實從中國獲得了受限制的礦物。

數據揭示轉運路徑

美國海關數據顯示，從去年 12 月到今年 4 月期間，美國從泰國和墨西哥進口了 3,834 公噸的氧化銻，這幾乎是過去三年總和的兩倍。與此同時，中國海關數據顯示，截至今年 5 月，泰國和墨西哥一躍成為中國銻出口的前三大市場，而在 2023 年，這兩個國家甚至未進入前十名。

然而，根據諮詢公司 RFC Ambrian 的數據，泰國和墨西哥各自僅有一家銻冶煉廠，且這兩個國家本身並不開採大量的銻礦。這強烈暗示了這些礦物是從中國轉運而來。

數位貨運審查平台 Publican 的共同創辦人兼執行長 Ram Ben Tzion 指出，儘管有明確的轉運證據，但貿易數據難以識別具體的涉事公司。他表示，中國公司在規避法規方面「非常有創意」，這已成為一種「一致的模式」。

美國 Gallant Metals 的執行長兼創辦人 Levi Parker 分享了他的經驗，他每月從中國獲得約 200 公斤的鎵。他透露，中國的採購代理從生產商那裡獲得材料後，一家航運公司會將包裹經由另一個亞洲國家轉運，並將其重新標記為鐵、鋅或藝術品，以逃避審查。儘管這些規避措施成本高昂且不完美，但海外市場對鎵、鍺和銻的短缺已將價格推至歷史新高，為願意冒險的企業帶來了巨額利潤。

中國企業參與及打擊行動

路透社審查的航運記錄顯示，中國銻生產商 Youngsun Chemicals 的泰國子公司 Thai Unipet Industries，在最近幾個月與美國的貿易往來頻繁。從去年 12 月到今年 5 月，Unipet 從泰國向美國運送了至少 3,366 噸銻產品，約是去年同期運量的 27 倍。這些記錄列出了貨物、涉事方以及原產地和接收港口，儘管它們並未直接顯示原材料的原產地。

Unipet 對美國出貨的買家是總部位於德州的 Youngsun & Essen，該公司在中國禁令之前，大部分氧化銻都是從 Youngsun Chemicals 進口的。

中國商務部在 5 月表示，未具名的海外實體「與國內違法者勾結」，以逃避其出口限制，並稱阻止此類活動對國家安全至關重要。為此，中國在 5 月發起了一場打擊關鍵礦物轉運和走私的行動。違法者可能面臨罰款、未來出口禁令，甚至五年以上的監禁。香港 White & Case 律師事務所的合夥人 James Hsiao 指出，這些法律適用於中國企業，即使交易發生在國外，且當局可以起訴未能進行充分盡職調查以確定最終用戶的賣家。

儘管中國已實施出口管制，但今年美國銻、鎵和鍺的進口量仍有望達到或超過禁令前的水平，儘管價格更高。這表明，在當前的地緣政治格局下，關鍵礦物的爭奪戰仍在持續，而中國政府面臨的挑戰是確保其出口管制制度的有效性。