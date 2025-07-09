恐旺季不旺？台驊看7月海運急單動能趨緩

台驊 6 月海運營收為 12.82 億元，月增 17.27%，主要是因客戶提前出貨，推升短期運量，然而，隨著搶運訂單於月中後陸續消化，加上船公司於 5 至 6 月間擴大艙位投放，6 月下旬起運價逐步回落。