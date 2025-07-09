恐旺季不旺？台驊看7月海運急單動能趨緩
鉅亨網記者王莞甯 台北
貨攬業者台驊控股 (2636-TW) 公布 6 月合併營收 20.66 億元，月增 8.96%，年減 23.39%，第二季合併營收 56.72 億元，季增 1.83%，年減 17%，上半年合併營收 112.43 億元，年減 2%，展望後市，台驊認為，7 月海空運市場將逐步回歸常態化出貨節奏，短期急單動能趨緩。
台驊 6 月海運營收為 12.82 億元，月增 17.27%，主要是因客戶提前出貨，推升短期運量，然而，隨著搶運訂單於月中後陸續消化，加上船公司於 5 至 6 月間擴大艙位投放，6 月下旬起運價逐步回落。
而台驊 6 月空運營收為 5.22 億元，月增 5.35%，反映 AI 伺服器、半導體與通訊設備出貨需求持穩，加上跨境電商快遞貨量增加。
展望 7 月，台驊預期，海空運市場將逐步回歸常態化出貨節奏，短期急單動能趨緩。
其中，海運方面，日前集中出貨效應已充分反映於 6 月運價波動，北美線艙位利用率趨於穩定，惟中國與台灣對美關稅政策仍未有明確對等回應，未來是否形成新一輪出貨動能尚有待觀察。
台驊預期航商將持續透過航次和艙位彈性調配，來維持市場供需平衡。
空運部分，急單結束後整體需求略為收斂，惟 AI 伺服器、半導體與高值電子貨品出貨仍具一定支撐，市場艙位壓力緩解，運價漲勢也趨於和緩。
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