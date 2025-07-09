鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-09 16:10

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根據《路透》週二（8 日）取得的一份美國國務院外交電報指出，有不明人士運用人工智慧（AI）技術，偽造美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的聲音，聯繫三位外交部長與兩名美國官員，企圖冒充盧比歐進行詐騙。

AI冒充盧比歐發動詐騙攻擊！美國國務院示警資安風險升高。(圖：Shutterstock)

該事件發生於 6 月中旬，冒充者透過加密通訊軟體 Signal，聯繫了三名外交部長、一位美國州長與一位國會議員，並對其中至少兩人留下了 AI 語音留言。其中一次，冒充者還發送了一條簡訊，邀請目標人物在 Signal 上進行交流。

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美國國務院指出，「該行為者很可能旨在利用 AI 生成的文本和語音訊息，來操縱目標人物，以獲取資訊或帳戶。」

此次攻擊活動並未對國務院構成直接的網路威脅，但如果目標個人受到威脅，與第三方共享的資訊可能會被洩露。

這份於 7 月 3 日發出的外交電報，已送達所有美國外交與領事館，指示員工提醒合作夥伴留意假帳戶與冒名行為。

國務院未公開遭聯繫的官員名單。一名不具名的美國國務院高階官員表示，「國務院已獲悉此事，目前正在調查。」

事實上，美國聯邦調查局（FBI）早在 5 月中旬就發出警告，指出 AI 詐騙行為日益猖獗。攻擊者透過 AI 生成的語音訊息與簡訊，冒充政府高官以竊取聯邦與州政府官員帳戶。