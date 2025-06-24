美國眾議院禁用WhatsApp！資安風險成主因
鉅亨網編譯莊閔棻
美國眾議院宣布，即日起全面禁止在官方裝置上使用 Meta(META-US) 旗下通訊應用程式 WhatsApp。根據週一（24 日）發送給所有國會工作人員的備忘錄指出，WhatsApp 被評為「高資安風險」，因此列入禁止使用清單。
根據《路透》報導，眾議院資安辦公室認為 WhatsApp 存在三項主要問題，包括：對使用者資料保護缺乏透明度、缺乏儲存資料的加密機制，以及整體存在潛在資安風險。
該備忘錄由眾議院首席行政官辦公室發出，並建議工作人員改用微軟 (MSFT-US) 的 Teams、亞馬遜 (AMZN-US) 的 Wickr、Signal，以及蘋果 (AAPL-US) 的 iMessage 和 FaceTime 等替代通訊工具。
針對此一禁令，Meta 表示「強烈反對」，並指出 WhatsApp 比其他獲批的應用程式提供了更高的安全等級。
早在今年一月，WhatsApp 內部人員就曾揭露，以色列間諜軟體公司 Paragon Solutions 鎖定數十名用戶進行攻擊，目標包括記者與公民社會人士，再度引發對 WhatsApp 資安防護的關注。
這並非美國國會首次禁用外部應用程式。2022 年，眾議院基於資安疑慮，已禁止在官方設備上安裝中國的短影音平台 TikTok。
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