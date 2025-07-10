鉅亨網編輯林羿君 2025-07-10 14:44

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馬斯克的人工智慧新創公司 xAI 在發布上一代產品僅數月後，便推出了 Grok 4，突顯出 AI 發展的高速節奏。

Grok 4來了！馬斯克穿皮衣發表 大讚比研究生更聰明。(圖:shutterstock)

週三深夜，馬斯克身穿皮外套，在 xAI 團隊成員陪同下透過影片直播展示了這款新機器人。Grok 4 現已正式上線，根據馬斯克所言，它「在所有學科中幾乎比所有研究生都更聰明」。

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新版本強化了語音對話功能，xAI 也展示了基準測試結果，顯示這套新 AI 系統在評分上超越了 OpenAI 與其他競爭對手。

馬斯克談到這款新聊天機器人時說：「有時它可能缺乏常識，而且尚未發明新技術或發現新物理定律，但那只是時間問題。」

Grok 4 發布的前一天，xAI 被迫從 X 平台上移除一些不當的 Grok 發文，這些內容包括反猶言論以及對用戶的冒犯回覆。該公司表示：「在意識到這些內容後，xAI 已採取行動，在 Grok 發文前封鎖仇恨言論。」

馬斯克週三時說：「我們必須確保這個 AI 是個好的 AI。」但他並未提及 Grok 3 發文的爭議事件。

Grok 4 的發表正值 xAI 過渡時期，該公司於今年 3 月與 X 合併。新的聯合公司整合了一部分工程資源與其他技術，以期更好地開發 Grok，並將其推廣至 X 的使用者群。

X 執行長琳達 · 亞卡里諾（Linda Yaccarino）於週三稍早，也就是 Grok 4 直播發表前幾個小時，宣布辭職，為這家社群平台的高層留下領導真空。

馬斯克目前正為 xAI 籌集大量資金，與其他科技巨頭競爭，Google、OpenAI 和 Meta 爭奪最先進聊天機器人的主導地位。。