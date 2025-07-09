美國逮捕中國駭客！涉竊COVID-19研究與大規模入侵伺服器

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-09 09:50

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美國司法部（DOJ）近日證實，中國籍駭客 Xu Zewei 已在義大利被捕。Xu 被指控替中國政府執行多起駭客攻擊行動，竊取美國 COVID-19 研究資料、入侵微軟 (MSFT-US) 伺服器。

美國逮捕中國駭客！涉竊COVID-19研究與大規模入侵郵件伺服器。(圖：Shutterstock)

根據美方起訴書，Xu 與另一名仍在逃的中國駭客 Zhang Yu 共涉九項罪名，其中包括於 2020 年 2 月駭入美國大學系統，竊取關鍵 COVID-19 研究資料。

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美國司法部表示，Xu 當時為一家名為上海 Powerock Network 的公司工作，該公司為中國政府進行駭客行動。

此外，Xu 與 Zhang 也被控在 2021 年 3 月對微軟 Exchange 伺服器發動大規模攻擊，導致超過 6 萬家美國中小企業的伺服器遭入侵。

當時，Xu 與 Zhang 入侵了美國各地主要由小型企業營運的 6 萬多台自託管 Exchange 伺服器，竊取了公司私人郵箱和通訊錄。美國政府將該駭客組織公開稱為「Hafnium」。