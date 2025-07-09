鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-09 14:40

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今年上半年，美元經歷自 1973 年布雷頓森林體系崩潰以來最糟表現，ICE 美元指數累計下跌近 11%，這一跌幅不僅超過過去十年的任何一次疲軟期間，也引發市場對美元長期趨勢的擔憂。儘管近期美國就業數據強勁、通膨壓力猶存，聯準會 (Fed) 維持高利率立場對美元形成一定支撐，但華爾街普遍認為，美元下半年前景仍不樂觀，甚至可能開啟長期貶值週期。

美元今年上半年表現創50年最差！專家曝下半年也不會好三大原因（圖：Shutterstock）

傑富瑞集團全球外匯主管 Brad Bechtel 說：「我認為美元的整體趨勢仍將走低。」他和其他業內人士指出，美元目前面臨三大下行壓力，恐進一步削弱其全球主導地位。

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2008 年金融危機後，美股強勁表現吸引大量國際資金流入，投資人累積巨額美元風險部位。由於美股和美元長期上漲，外資通常無需對沖貨幣風險。

然而，近期國際股市表現優於美股，加上川普政府貿易政策的不確定性，促使投資人重新評估風險，增加外匯避險需求。

Bechtel 說：「持有美元部位的外國投資人將繼續對沖美元風險，這將是一個持續的趨勢。」這項變革導緻美元需求下降，成為上半年美元走軟的關鍵因素之一。分析人士認為，隨著全球股市分化加劇，外匯對沖需求可能進一步上升，持續施壓美元匯率。

儘管美國通膨尚未明顯回落，但聯準會 (Fed) 降息預期正在增強。根據芝商所(CME)FedWatch 數據，交易員預期最快可能在 9 月降息。相較之下，歐洲央行、瑞士央行和加拿大央行過去一年已多次降息，而 Fed 自去年以來僅降息 100 個基點，未來降息空間更大。

Bechtel 說：「相較於全球同行，Fed 未來一年的降息空間更顯著，這可能進一步削弱美元吸引力。若 Fed 開啟降息周期，而其他主要央行維持寬鬆政策，美元可能面臨更大下行壓力。」

市場認為，Fed 與全球央行的政策分化將成為美元持續走弱的重要推手。

儘管美國政府未公開承認弱勢美元政策，但市場普遍認為，川普政府正透過匯率手段增強美國出口競爭力。日本和南韓官員先前透露，川普及其團隊在貿易談判中多次提及匯率問題，暗示其希望美元走弱以提振美國製造業。

摩根士丹利策略師團隊說：「美元疲軟是美國企業，尤其是大盤股實現更高獲利的重要因素，因許多公司依賴海外收入。」

美元貶值可能提升美國跨國企業的獲利能力，符合川普重振製造業的政策目標，但長期來看，弱勢美元恐削弱美元作為全球儲備貨幣的地位，加劇金融市場波動。

美元持續走貶已開始動搖其作為全球頂級避險資產的地位。若 Fed 降息預期兌現，而全球經濟復甦帶動其他貨幣走強，美元可能進一步承壓。

分析師指出，美元走弱可能引發全球資本流動變化，影響新興市場資產價格，加劇匯率市場波動。Bechtel 警告說：「美元可能正處於長期貶值週期的起點。」