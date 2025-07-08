鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-08 21:10

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綜合外媒周二 (8 日) 報導，全球大型商用車製造商戴姆勒卡車 (Daimler Truck) 表示，因應歐洲地區節省成本超過 10 億歐元的計畫，公司未來五年內將大幅裁減德國員工，並將部分賓士 (Mercedes-Benz) 卡車生產轉移至成本更具優勢的國家。

戴姆勒卡車將裁員5千人 德國產線轉往低成本國家(圖：REUTERS/TPG)

根據周二在北卡羅來納州夏洛特舉行的資本市場日活動前發出的聲明，戴姆勒卡車預計，到 2030 年將在德國裁撤約 5,000 名員工，相當於當地員工數的兩成。裁員方式將以自然流動、擴大提前退休選項與針對性資遣方案為主，力求以社會可接受的方式執行。

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公司強調，此舉是為了簡化業務、提升營運效率，並配合全球轉型趨勢發展電動與零碳排車輛，同時持續投資柴油技術與擴大售後服務事業。戴姆勒卡車的目標是在 2030 年前，將其工業業務的調整後銷售報酬率從 2024 年的 8.9% 提升至 12% 以上。

在長期成長策略方面，戴姆勒卡車預期其工業業務至 2030 年將維持每年 3% 至 5% 的有機營收成長，主要動能來自歐洲地區零碳排卡車的需求增加、北美市場的專用商用車成長，以及印度與國防產業的拓展。公司也期望藉由擴大服務事業規模，進一步提升整體獲利能力。

戴姆勒卡車補充，將德國生產量部分轉移至「最佳成本地區」可望帶來顯著節約效益。單是人力縮減部分，預估至 2030 年可節省 1 億歐元的成本。