鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-08 18:20

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花旗分析師 Atif Malik 在最新報告中，將輝達 (NVDA-US) 的股價目標從 180 美元上調至 190 美元，預計其股價仍有約 20% 的潛在漲幅。此次上調，主要基於對人工智慧 (AI) 基礎設施需求大幅擴張的樂觀預期。

花旗看好輝達受惠「主權AI」浪潮 還能再漲20%(圖:shutterstock)

Malik 預測，到 2028 年，數據中心 AI 晶片的總可尋址市場 (TAM)，將從先前的 5000 億美元，增長至 5630 億美元，而網路設備 TAM 也將從 900 億美元增至 1190 億美元，預期輝達的銷售額將大幅增長。

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輝達預計，將顯著受益於「主權 AI」的迅速崛起，這指的是各國競相建設自身 AI 基礎設施的趨勢。輝達幾乎參與了所有的主權 AI 項目，這使其在全球 AI 基礎設施競賽中處於核心地位。

花旗估計，僅在 2025 年，此業務就可能為輝達帶來「數十億美元」的收入貢獻，並在 2026 年進一步增長。

花旗分析師指出，輝達已預見未來幾年有數十吉瓦 (GW) 的主權和企業級 AI 工廠建設需求。

花旗對輝達提高其調整後毛利率的能力，也持樂觀態度，預計在本財年末將毛利率恢復到 75% 左右的水準，公司對 GB200 平台的推進以及對後續 GB300 的預期表現充滿信心。

此外，對於供應鏈瓶頸的擔憂已有所緩解，機架建置正以「快速步伐」進行，預計下一代 GB300 晶片將平穩過渡。

然而，Malik 也指出，來自潛在的川普政府新規可能對輝達構成風險。媒體此前報導稱，美國總統川普計畫限制向馬來西亞和泰國出口部分高端 AI 晶片，此舉可能對輝達構成「溫和風險」。