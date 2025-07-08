特斯拉Robotaxi又出事！試營運驚傳碰撞事故
鉅亨網編譯莊閔棻
特斯拉 (TSLA-US) 旗下自動駕駛計程車計畫「Robotaxi」，近日在試營運期間傳出首起碰撞事故，引發產業界與投資人高度關注。此事件由 X 平台用戶「DirtyTesla」揭露。
根據「DirtyTesla」描述，當日他搭乘 Robotaxi 前往披薩店，車輛嘗試多次進入停車場但皆未成功，最後停在入口附近。
令人意外的是，在他剛下車後，Robotaxi 突然偏轉，車輪擦撞一旁靜止停放的豐田 Camry 車門，隨後自動停車並開啟危險警示燈。
此次碰撞事故雖屬輕微，未造成人員傷亡，卻迅速引爆對 Robotaxi 安全性的討論。
產業分析指出，特斯拉的 Robotaxi 系統完全依賴純視覺 AI 技術，而這次事故顯示出該系統在檢測到停放車輛時可能存在盲區或臨時故障，揭示了該技術在實際應用中的缺點。
這起 Robotaxi 事故發生時間點敏感，距離該服務啟動試營運僅兩週，對特斯拉品牌信任度與市場期待構成挑戰。公眾對自動駕駛的安全性再度提出質疑，業界也對純視覺系統的可行性與可靠性提出更多關注。
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