鉅亨網編輯林羿君 2025-07-08 15:20

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高盛在短短兩個月內，再次上調了標普 500 指數的目標位，預計年底將達 6600 點，稱美國降息預期和大型股票的基本面持續強勁是驅動漲勢主因。

高盛樂觀Fed 9月降息 估標普500指數年底前再漲6%。(圖:shutterstock)

高盛在最新報告中，將標普 500 三個月報酬率預期上調至 3%，對應指數水準 6,400 點；六個月報酬率預期上調至 6%，對應年底目標價 6,600 點，較先前預期的 6,100 點大幅提升。12 個月報酬率預期則上調至 11%，對應標普 500 指數水準 6900 點。

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分析師在報告中指出，「聯準會比預期更早、更深入地實施寬鬆政策、債券收益率低於我們先前的預期、大型股票的基本面持續強勁，以及投資者願意忽略短期可能出現的獲利疲軟，均支撐我們將標普 500 指數的遠期本益比從 20.4 倍上調至 22 倍。」

高盛分析師維持標普 500 指數 2025 年和 2026 年每股收益均增長 7% 的預測，但認為該預測面臨雙向風險，每股收益預測的關鍵下跌因素「是關稅的最終水平及其對企業利潤的影響」。

此外高盛經濟學家認為，聯準會可能會在 9 月降息，比先前高盛預測的時間提早了 3 個月。高盛首席美國經濟學家 David Mericle 表示，9 月降息的可能性略高於 50%。

調整降息預測的原因是：初步跡象顯示，今年關稅政策的影響略低於預期，而其他通膨緩解因素則比預期更強。此外，聯準會高層也可能認同高盛經濟學家的看法，即關稅對物價水準的影響將是一次性的。

另外，就業市場也出現了趨弱的跡象。報告中稱，「雖然勞動市場整體看起來依然健康，但現在找工作變得更難。」數據中的季節性殘留效應和移民政策的變化，也在短期內對就業數據構成下行風險。