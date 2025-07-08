歐盟未收到川普關稅信！雙方接近達成貿易協議、鋼鋁與汽車稅率成焦點
鉅亨網編譯莊閔棻
儘管美國總統川普已針對包括日本與緬甸在內的多個貿易夥伴，陸續發出通知信，宣佈將自 8 月 1 日起大幅調升進口關稅，但據歐盟內部消息人士透露，歐盟尚未收到來自美方的正式信件。一些歐盟官員指出，歐盟與川普政府已接近達成關稅協議。
根據《路透》報導，三位知情人士週一表示，雙方可能在最終協議中針對飛機及零組件、部分醫療設備與烈酒的 10% 基準關稅，做出有限讓步。
另外，兩位消息人士透露，歐盟也在積極研擬一項汽車貿易安排，允許在美國設廠並出口汽車的歐洲車廠，可用低於現行 25% 的稅率進口更多歐盟汽車。
此類安排將使在美國擁有大型工廠的德國汽車製造商受益。
歐洲聯盟委員會於週一（7 日）晚間向成員國代表簡報指出，目前歐盟面臨艱難抉擇，必須在接受一項不對等的貿易協議與面對更高不確定性之間做出選擇。
歐盟官員亦警告，即便短期內取得美方讓步，未來仍無法保證川普政府不會進一步加徵關稅或提出更多要求。
目前，歐盟出口的鋼鐵和鋁面臨美國徵收 50% 的關稅，汽車和汽車零件面臨 25% 的關稅，大多數其他產品面臨 10% 的關稅。美國也正在考慮對藥品和半導體進一步徵收關稅。
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