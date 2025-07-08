中國央行 連續第8個月增持黃金！
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國人民銀行（央行）周一（7 日）公布的數據顯示，中國 6 月末黃金準備報 7,390 萬盎司，較前月增加 7 萬盎司，這是央行連續第 8 個月增持黃金。
就市場走勢而言，雖然 6 月國際黃金價格延續 5 月震盪態勢，但上半年國際現貨黃金價格累計上漲超過 25%，創下 18 年以來最大半年漲幅。
據《上海證券報》報導，央行連續第 8 個月增持黃金，中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，這是中國國際準備資產多元化繼續穩步推進的體現。
國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟分別從短期、中期、長期視角分析。
從短期來看，央行 6 月仍連續第 8 個月增持黃金，維持穩健增持黃金的節奏，除了抓住金價技術性調整窗口期、降低增持成本等考慮因素外，更多是出於應對地緣政治新風險點和不確定性、順應市場避險情緒、對沖其他類別金融資產波動性等原因。
從中期來看，伴隨全球貿易形勢不明朗、地緣衝突持續、去美元化步伐加速，以及美元指數和美元資產走弱態勢，各國央行和投資者都會繼續增持黃金投資。
從長期來看，黃金在避險、抗通膨、長期保值增值等方面仍具不可替代的優點，中國央行在國際準備組合配置中加入和動態調整黃金準備的政策動機不會改變，持續增持黃金的大方向與長期趨勢也不會改變。
東方金誠首席宏觀分析師王青也認為，央行料將繼續增持黃金。他援引數據稱，截至 2025 年 6 月末，中國官方國際準備資產中黃金的比率為 7.0%，明顯低於 15% 左右的全球平均水準。
「從強化國際準備結構角度出發，未來需要持續增持黃金準備。」王青表示，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，央行增持黃金，能夠增強主權貨幣的信用，為推進人民幣國際化創造有利條件。
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