中國央行 連續第8個月增持黃金！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-08 05:30

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中國人民銀行（央行）周一（7 日）公布的數據顯示，中國 6 月末黃金準備報 7,390 萬盎司，較前月增加 7 萬盎司，這是央行連續第 8 個月增持黃金。

中國央行連續第8個月增持黃金。（圖：Shutterstock）

就市場走勢而言，雖然 6 月國際黃金價格延續 5 月震盪態勢，但上半年國際現貨黃金價格累計上漲超過 25%，創下 18 年以來最大半年漲幅。

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據《上海證券報》報導，央行連續第 8 個月增持黃金，中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，這是中國國際準備資產多元化繼續穩步推進的體現。

國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟分別從短期、中期、長期視角分析。

從短期來看，央行 6 月仍連續第 8 個月增持黃金，維持穩健增持黃金的節奏，除了抓住金價技術性調整窗口期、降低增持成本等考慮因素外，更多是出於應對地緣政治新風險點和不確定性、順應市場避險情緒、對沖其他類別金融資產波動性等原因。