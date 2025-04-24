鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油PBR-US的目標價調降至15.95元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)提出目標價估值：中位數由16.5元下修至15.95元，調降幅度3.33%。其中最高估值20元，最低估值13.5元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予巴西石油評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。
巴西石油今(24日)收盤價為11.49元。近5日股價上漲3.33%，標普指數下跌2.02%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至3.04元，預估目標價為17.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為17.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為17.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為16.50元
上一篇
下一篇