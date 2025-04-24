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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油PBR-US的目標價調降至15.95元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)提出目標價估值：中位數由16.5元下修至15.95元，調降幅度3.33%。其中最高估值20元，最低估值13.5元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予巴西石油評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。

巴西石油今(24日)收盤價為11.49元。近5日股價上漲3.33%，標普指數下跌2.02%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PBR市場預估目標價

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