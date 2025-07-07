鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-07 14:50

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億萬富翁馬斯克 (Elon Musk) 證實，他提議成立的「美國黨」(America Party) 將會支持使用比特幣。

馬斯克證實「美國黨」將擁抱比特幣 稱法幣「毫無希望」(圖:shutterstock)

馬斯克在社群媒體平台 X 上回應使用者提問時，表達了對法定貨幣的懷疑，稱其「毫無希望」。

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他於上周六 (5 日) 宣布成立此新政黨，為反對川普簽署的 3.3 兆美元支出法案，馬斯克稱此法案「令人作嘔的厭惡之舉」。

馬斯克在周六的貼文中說：「說到用浪費和貪污讓我們的國家破產，我們生活在一黨制，而不是民主國家。」「今天，美國黨成立是為了把自由還給你們。」

馬斯克此前表示，專注於少數參議院席位和眾議院選區，便足以成為決定性票數，確保立法服務人民的真正意願。特斯拉據稱持有 12 億美元比特幣。

儘管有傳言向聯邦選舉委員會 (FEC) 提交註冊，馬斯克已公開否認，稱其為虛假文件。目前，美國黨尚未正式註冊，也無詳細路線圖。

川普則評論，第三政黨在美歷史上從未成功。不過，億萬富翁庫班 (Mark Cuban) 和 SkyBridge Capital 創辦人斯卡拉穆奇 (Anthony Scaramucci) 已對新黨表現出興趣。