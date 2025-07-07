美財長暗批馬斯克組黨：公司董事會恐不樂見 DOGE理念很受歡迎 但非馬斯克本人
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
美國財長貝森特周日 (6) 向《CNN》表示，他認為特斯拉(TSLA-US) 執行長馬斯克旗下企業的董事會可能不樂見他宣布成立新政黨「美國黨，並稱馬斯克應擔心自己的公司，專注於商務工作，而非插手政治。
這位全球首富曾與美國總統川普關係密切，甚至在去年成為共和黨的主要捐助者之一，但隨著與川普關係惡化，馬斯克現在似乎決心開闢一條新的政治道路。
被問及馬斯克組黨計畫是否令川普政府感到困擾，貝森特在回應中對馬斯克提出了隱晦批評。「DOGE(政府效率部) 的理念曾很受歡迎，但馬斯克本人可能不是。」
貝森特指出，馬斯克去年大刀闊斧改革聯邦政府的做法，不僅損害了他的個人聲譽，也對他的企業造成影響。
今年 3 月，根據《NBC》民調，46% 的選民認為成立 DOGE 是個好主意，但 40% 持反對意見。整體而言，47% 的受訪者對 DOGE 持負面看法，僅 41% 持正面態度，而馬斯克本人的支持率更糟，51% 的受訪者對他持負面觀感。
貝森特還說：「我相信馬斯克旗下各公司的董事會希望他能回歸經營企業，畢竟他比任何人都更擅長這件事。」貝森特推測，董事會可能不喜歡馬斯克宣布組黨的消息，並會鼓勵他專注於商業活動，而非政治事務。
在宣布組黨前一天，馬斯克向他的追隨者發起了一項民意調查，詢問是否應成立新政黨。馬斯克還透露，部分策略將是「集中火力爭取 2 至 3 個參議院席位和 8 至 10 個眾議院選區」，因為「立法機構的差距非常微小，這足以在關鍵法案上發揮決定性作用，確保法律真正反映人民的意願」。
不過，馬斯克並未具體說明目標選區是哪些。
政治觀察家指出，美國的「贏家通吃」選舉制度對第三黨極為不利，而各州對新政黨的註冊要求也構成障礙。此外，馬斯克能否在商業與政治之間取得平衡，仍是一大問題。隨著 2026 年中期選舉臨近，馬斯克的「美國黨」能否真正成為政治力量，仍待觀察。
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