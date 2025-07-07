鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-07 11:53

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馬斯克與川普鬧翻宣布成立「美國黨」後，與美國財政部長貝森特也隔空互嗆，馬斯克砲轟貝森特是索羅斯的傀儡，甚至連數學都不會。

馬斯克砲轟貝森特：索羅斯的魁儡 連數學都不會！(圖:shutterstock)

馬斯克 6 日在一位 X 用戶轉發的貝森特採訪影片評論稱，「貝森特是索羅斯的傀儡。他是政治學專業的學生，甚至連數學都學不會。 一年前，我的民調結果非常積極，這就是川普如此重視我的原因。」

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貝森特在影片中表示，「DOGE 的原則非常受歡迎，但如果你看民意調查，你會發現馬斯克並不受歡迎。」他認為馬斯克旗下公司的董事會，都不會喜歡他宣布成立美國黨的事情，而且會鼓勵他專注於商業活動，而不是政治活動。

過去幾個月內，馬斯克與川普政府多名內閣成員發生爭執，包括國務卿魯比歐、財政部長貝森特等。馬斯克與貝森特 4 月曾在白宮爆發激烈爭吵。據當時聽到爭吵的消息人士說，貝森特一度對馬斯克開罵。

爭吵升級到人身攻擊層面。貝森特指責馬斯克在 DOGE 預算削減上誇大其詞、毫無進展。馬斯克則回懟貝森特是「索羅斯的傀儡」，並嘲諷其曾經操盤對沖基金一敗塗地。