鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-07 14:11

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知名經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 因精準預測 2008 年金融危機及 2020 年衰退，素有「末日博士」之稱。他最新警告，今年下半年美國經濟將放緩甚至步入衰退，聯準會至少在 12 月前不會降息，從而進一步衝擊股市。

「末日博士」魯比尼：美國下半年將迎「輕度停滯性通膨衝擊」 (圖:REUTERS/TPG)

停滯性通膨威脅迫近

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魯比尼預計，至 2025 年底，美國核心通膨率恐將攀升至 3.5%。他特別指出，聯準會偏好的通膨指標——核心個人消費支出 (PCE) 指數——預計屆時將達到約 3.5%。由於指數遠高於聯準會的目標水準，魯比尼認為這將導致聯準會陷入困境，限制其政策彈性。因此，他預期聯準會至少在 12 月前不會降息。

魯比尼將此情境描述為「輕度停滯性通膨衝擊」(mini stagflationary shock)。他解釋說，這意味著美國經濟增長將在今年下半年放緩，甚至可能步入衰退或轉為負增長，但同時通膨卻會持續高企。

這種增長放緩而通膨居高不下的局面，他指出與過去聯準會因高通膨率而受限的經濟狀況相似。儘管預期經濟面臨挑戰，魯比尼並不主張投資者進行任何恐慌性拋售。

全球貿易與地緣政治轉向

在國際經濟層面，魯比尼預計全球貿易談判將趨於冷卻，即便最終達成「溫和的」結果，許多國家仍將面臨 15% 的關稅稅率，這將無可避免地對經濟造成損害。

他特別提及，他不認為會重演 2025 年 4 月 2 日美國總統宣布激進關稅導致市場急劇暴跌 20% 的情景。然而，他強調經濟路徑正在收窄，聯準會的政策空間有限。

從長遠來看，魯比尼相信全球經濟正緩慢脫離美元主導地位，而投資者也已開始為此轉變做準備。他闡明，雖然他不預期美元會「崩潰」，但這一趨勢「很明顯，而且正朝著一個方向發展」。魯比尼預測未來的全球經濟將充斥著高通膨、低增長、地緣政治不確定性以及更為緊縮的全球金融環境。

股市展望：潛在暴跌預警

魯比尼對股市發出了嚴峻的警告。他預測標準普爾 500 指數將面臨大幅下跌，即使該指數近期已從低點反彈。他勾勒了兩種衰退情境下的股市表現：

在「短暫而輕微的衰退」情境下，他預計標普 500 指數將經歷 30% 的峰值到谷底跌幅。這意味著，從當前水準來看，仍有 15% 的下行空間。