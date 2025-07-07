鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-07 13:40

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關稅？赤字？那又怎樣？

從恐慌到創紀錄：專家警告審慎應對「金髮女孩」預期下的美股繁榮(圖:shutterstock)

美國股市在過去 3 個月，經歷了從恐慌到樂觀的顯著轉變，標普 500 指數和那斯達克指數在 6 月雙雙重返歷史高位。不過，一些策略師仍警告，市場可能過於樂觀，未來存在大量不確定性，投資者應小心「樂極生悲」。

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美股的猛烈反彈

美股在 4 月 2 日關稅措施宣布後曾大幅下挫，標普 500 指數較 2 月創下的紀錄高點下跌近 19%，幾乎跌入熊市。但隨著川普宣布暫停關稅，市場迅速反彈。此後，股市多頭幾乎沒有回頭，持續上漲，標普 500 和那斯達克指數在 6 月雙雙重返歷史高位。

ClearBridge Investments 經濟與市場策略主管 Jeff Schulze 表示，從 4 月 8 日低點反彈的這段 50 天漲幅達到 19.8%，是自 1950 年以來標普 500 指數第九大漲勢。

數據顯示，此類強勁的 50 天反彈往往預示著未來 3 個月、6 個月甚至 12 個月市場仍有可觀上漲空間，印證了「強勢往往孕育更強勢」的說法。

「金髮女孩情景」背後的樂觀因素

投資者情緒的轉變有多重因素支持，形塑了當前被形容為「金髮女孩情景」的配置環境——「不冷不熱，恰到好處」。

Schulze 指出，過去幾個月，關稅的走向幾乎是單向且積極的。中美達成框架協議有助於緩解緊張關係。市場普遍預期關稅暫停措施將延續至正在談判的國家，這意味著 7 月 9 日的最後期限可能不會成為市場的「重大事件」。

另一方面，投資者密切關注潛在的貿易協議、2017 年稅改的延續、地緣政治局勢趨穩，以及聯準會對降息的態度轉向。

林肯市 Bellwether Wealth 公司總裁兼首席投資官 Clark Bellin 評論稱，2025 年下半年的股市配置環境「恰到好處」。此外，川普的大規模減稅和支出法案通過，也將提供財政順風。

Interactive Brokers 首席經濟學家 Jose Torres 表示，市場熱情還受到供給側刺激預期的強烈推動。

儘管去年秋季以來，美債殖利率大幅波動曾引發對川普財政政策將推高赤字的擔憂，但債市「義勇軍」的影響似乎正在減弱。雖然法案預計將在未來十年內增加 3.4 兆美元的國家債務，但傑富瑞分析師指出，赤字預估並未計入潛在的關稅收入，例如 4 月關稅收入就達 156 億美元。關鍵在於這些稅收能否有效抑制公共債務增長。

市場可能過於樂觀

不過，富國銀行投資研究所全球市場策略師 Scott Wren 警告，華爾街當前對關稅前景的普遍預期可能過於樂觀，因此對 2025 年全年經濟增速的判斷可能偏高。他預計，一旦關稅全面實施，經濟勢必放緩，失業率將上升，消費者支出也將受到抑制。Wren 直言，當前股市的漲幅已經領先基本面。

鑑於當前股票整體並不便宜，投資者應警惕估值過高的風險。Wren 建議考慮減持部分估值過高的市場和板塊，特別是近期表現強勢的美國小型股、工業板塊和可選消費板塊。

對於謹慎的投資者，Wren 建議：