鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-07 16:20

‌





本週三（7 月 9 日）是美國總統川普為貿易談判設定的最終期限，全球市場正屏息以待。隨著為期 90 天的關稅暫緩期告終，其備受爭議的「對等徵稅」政策是否全面啟動將見分曉，為持續動盪的全球經濟帶來決定性的影響。

川普關稅攤牌在即、全球央行數據同步揭曉 市場嚴防「雙殺」危機。(圖:shuterstock)

川普堅信，其保護主義關稅政策將有效縮減美國貿易逆差，並振興本土製造業。然而，這種單邊主義的貿易手段，正挑戰著世界貿易組織（WTO）框架下數十年來的全球貿易秩序。川普政府視此為其經濟戰略的核心支柱之一，與減稅、放鬆監管並行，意圖釋放投資活力、促進就業。川普更宣稱，新關稅將為美國國庫帶來源源不絕的資金。

‌



然而，經濟學家普遍指出其中的謬誤。關稅成本的主要承擔者並非出口國，而是美國的進口商，他們最終不得不將成本壓力轉嫁給消費者，或壓縮自身利潤。據 Bloomberg Economics 估算，若對等關稅全面實施，美國進口商品的平均稅率恐將從川普就職前的 3% 飆升至驚人的 20%，為美國經濟前景蒙上厚重陰影。

在關稅決策的緊張氛圍下，本週全球金融市場也將迎來一系列關鍵的經濟事件與數據發布，多國央行的貨幣政策動向尤其引人矚目：

美洲市場：

美國在強勁的 6 月就業報告發布後，市場焦點轉向本週三將公布的聯準會（Fed）6 月會議紀要，以尋找官員們對未來降息路徑的態度與線索。同時，加拿大將發布的 6 月勞動市場數據，可能顯示受關稅政策影響，企業招聘意願持續疲軟。

亞太地區：

本週亞太地區迎來「央行超級週」。澳洲央行預計將於週二再次降息，以應對趨緩的通膨。紐西蘭、南韓及馬來西亞的央行也將召開會議，權衡通膨與經濟成長的兩難。此外，日本的薪資數據、中國的貿易數據以及台灣的 CPI 指數，都將為觀察區域經濟健康狀況提供重要指標。

歐洲、中東與非洲：

歐洲方面，在德國工廠訂單數據意外大幅下滑後，市場將密切關注本週公布的德國工業生產及德、法出口數據，以評估川普關稅政策的實質衝擊。英國將於週五發布 5 月 GDP 數據，預期在 4 月的大幅下跌後將有小幅反彈。此外，以色列、羅馬尼亞、塞爾維亞及埃及等多國央行也將舉行利率決策會議。

拉丁美洲：

通膨是本週拉丁美洲的經濟主題。包括哥倫比亞、智利、墨西哥和巴西在內的四大經濟體將陸續公布 6 月份的消費者物價指數。這些數據將直接影響各國央行未來的貨幣寬鬆步伐，尤其是在全球經濟不確定性升高的背景下，如何平衡控制通膨與刺激成長將是巨大挑戰。