創紀錄！美股散戶高度活躍 上半年成交額衝上6.6兆美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-07 05:30

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儘管上半年美股面臨一連串挑戰，包括關稅不確定性、市場大幅波動以及中東衝突，但這些利空並沒有減緩散戶投資者的買入狂潮。在這一時期內，散戶交易的股票價值達到創紀錄 6.6 兆美元。

美股散戶高度活躍，上半年成交額衝上6.6兆美元。（圖：Shutterstock）

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這代表儘管上半年美股波動劇烈，但散戶投資者仍然傾向於買入，而非賣出。

資本市場研究公司 Vanda Research 的數據與那斯達克的數據略有不同，但顯示了相同總體趨勢。

Vanda 發現，上半年散戶投資者淨買入價值 1,553 億美元的個股和 ETF，這是 2014 年該機構開始追蹤這項數據以來，散戶投資者最大規模資金淨流入，超過 2021 年上半年創下的 1,528 億美元，當時迷因股狂熱和新冠肺炎疫情刺激措施促使大批散戶湧入股市。

Vanda 指出，2025 年的買盤主要是由兩個因素驅動：「美國例外論」交易，以及川普「解放日」關稅引發的創紀錄逢低買入。

熱門的美國股票——如輝達 (NVDA-US) 、特斯拉 (TSLA-US) 和 Palantir(PLTR-US) ——在上半年交易最活躍的股票排行榜上名列前茅，但散戶投資者也向 SPDR S&P 500 ETF Trust、Invesco QQQ Trust Series I 等指數追蹤 ETF 投入大筆銀彈。

Vanda 表示，散戶平均每日流入資金約 13 億美元，較 2024 年平均水準大增 21.6%。

Vanda 還估計，到目前為止，2025 年散戶投資組合的平均漲幅為 6.2%，與上半年標普 500 指數 6.1% 的漲幅非常接近。