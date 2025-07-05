鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 14:03

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美國總統川普宣布，已正式簽署對 12 個國家祭出關稅通知信，信中詳列各國出口至美國商品將面臨的不同關稅稅率。川普形容這是一項「接受或拒絕」的最後通牒，相關信件預計將於下週一（7 日）寄出。

川普關稅信延至週一寄出！12國皆將收到、課稅獲高達70％。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，川普在飛往紐澤西的空軍一號上對記者表示：「我簽署了一些信函，它們將於週一發出，大概 12 封。金額不同，關稅也不同。」不過，川普暫未公開具體涉及哪些國家，預計將在信件送達後才會對外揭曉。

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原訂於美國國慶日（4 日）發出的第一批關稅通知信，時間已延至週一。雖未說明延期原因，川普強調稅率內容與原方案一致，未作修改。

川普早在今年 4 月就曾宣布，針對多數國家施加 10% 基本關稅，部分國家稅率甚至可高達 50%。不過，除了 10% 的基礎稅率外，其他加徵部分曾被暫緩 90 天，以提供談判空間。

這段緩衝期將於 7 月 9 日到期，川普於國慶日稍早再度警告，未來實施的關稅可能高達 70%，且多數稅率將於 8 月 1 日生效。

川普對關稅貿易談判進展不滿

川普原計劃與多國進行多邊關稅談判，但與日本、歐盟等主要貿易夥伴的談判進展不如預期，川普對此感到不滿。他坦言：「寄出關稅信比談判簡單得多。」

儘管川普曾預期部分重大貿易協議將在 7 月 9 日前達成，但目前他已未再談及相關進度，顯示談判成果與期望出現落差。

白宮的策略轉變也顯示出，在短時間內完成包含關稅與非關稅障礙（如農產品進口限制等）在內的協議難度極高，過往的多邊貿易協議往往需耗時數年才能完成。

川普目前僅與英國、越南達成關稅協議

目前，美國僅與英國與越南成功簽署協議。英國保有 10% 的基本關稅，同時在汽車與飛機引擎等產業獲得優惠待遇；越南則將美方曾威脅的 46% 關稅降至 20%，並允許大量美國商品免稅進口。