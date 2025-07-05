王毅狠批美國不守規則！伊朗核危機升溫、美轟炸加劇衝突

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 16:50

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當地時間 2025 年 7 月 4 日，中國外交部長王毅在巴黎與法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）共同會見記者，現場回答有關伊朗核問題與中東局勢的提問，並強烈抨擊美國攻擊伊朗的行為。

中國外交部長王毅強烈批美國不守規則。(圖：Shutterstock)

針對當前緊張的中東安全局勢，王毅表示，伊朗核問題本可成為國際爭端透過對話協商解決的典範，但如今卻演變為中東新一輪危機的引爆點。

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他指出，雖然世界曾聽見和平的敲門聲，但最終未能打開和平的大門，中方對局勢惡化深感遺憾，呼籲各方深刻反思這一教訓，避免重蹈覆轍。

王毅重申，中國在伊朗核問題上的立場清晰而一貫，重視伊朗最高領導人多次公開承諾「不發展核武器」的聲明，同時尊重伊朗作為《核不擴散條約》締約國所享有的和平利用核能的合法權利。

他呼籲，有關各方應加快就伊核問題談判新的國際核協議，並將伊朗所有核活動完全置於國際原子能總署（IAEA）嚴格的監督之下。他強調：「和平的道路就在我們腳下，歷史終將檢驗各方的誠意。」

針對近期以色列與伊朗之間的軍事衝突。王毅嚴正指出，戰爭無法解決伊朗核問題，先發制人的軍事打擊缺乏國際法依據，濫用武力將進一步激化區域衝突與民族仇恨。

他強烈譴責美國轟炸主權國家的核設施行為，警告這類行動不僅破壞國際規範，若引發核災難，全球都將為此付出沉重代價。王毅批評所謂「先有實力後有和平」的強權邏輯，直指其破壞國際秩序與小國生存空間。

王毅進一步強調，若要真正解決伊朗核問題，國際社會不能回避中東亂局的核心：巴勒斯坦問題。他表示，加薩的人道災難不應再延續，巴勒斯坦的合法權益不應再被邊緣化，阿拉伯民族的正當訴求必須儘快得到落實。

王毅強調，「兩國方案」是結束中東衝突的唯一現實出路，國際社會應採取具體行動，推動公平解決方案的落地。

王毅最後表示，中國與法國同為聯合國安理會常任理事國，應當在重大國際事務中主持公道、展現擔當，堅決反對任何形式的雙重標準，並根據事情的是非曲直確立立場與政策。