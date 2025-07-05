日本末日地震傳言重創日旅遊 日政府、網友憤怒回應：動動腦！

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 17:20

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隨著日本即將發生「末日大地震」的傳言引發熱議，不少外國遊客取消了赴日行程，日本的旅遊業受到影響，然而日本專家與網友紛紛出面澄清，強調這類說法「完全沒有根據」，並呼籲民眾「動動腦」、「理性思考」。

日本末日地震傳言重創日旅遊。(圖：Shutterstock)

近期在社群媒體上流傳的「日本 7 月 5 日可能發生大地震」預言，使不少外國遊客取消了赴日行程，部分航空公司考慮到訪日遊客的減少，已縮減了飛往日本的航班數量，為日本的旅遊業蒙上了一層陰影。

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對於這項不實傳言，日本政府和專家紛紛站出來闢謠，強調網傳資訊缺乏科學根據，呼籲大眾理性看待。

日本氣象廳更是駁斥其毫無科學依據，純屬「騙局」。

日本氣象廳地震海嘯監視科長海老田綾貴指出，預測地震必須包含三個要素，地震發生的時間、地點、何種規模。以現在的科學技術水平，還無法預測這三點，此類謠言傳播純屬「騙局」。

日本東京大學榮譽退休教授蓋勒也指出，目前並無科學證據支持這項預言。他表示，就目前而言，利用科學手段預測地震是不可能的。

日本吐噶喇列島地震頻繁 專家：正常現象

同時，琉球大學島嶼防災研究中心主任中村衛也針對日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海近期的群發性地震發表看法，明確表示網絡上流傳的「7 月 5 日日本大地震」以及所謂「吐噶喇法則」等末日地震預言，皆無科學依據。

自 6 月 21 日以來，日本鹿兒島縣吐噶喇列群島地震活動頻繁，以吐噶喇列島近海為震源、震度超過 1 的地震已發生 1,000 餘次。

中村教授進一步指出，日本吐噶喇列島地區的群發性地震本就十分頻繁，加上日本全境時常發生地震，兩者出現時間上的巧合並不代表直接因果關係。

他指出，目前科學尚無法精確預測地震發生的具體日期，因此民眾應理性看待這些末日地震傳言，保持正常生活並持續做好防震準備。

日本網友怒批末日地震預言：動動腦！

日本社交平台上，更有許多網友對這些「末日地震」傳言表達強烈不滿，認為炒作災難消息別有用心，且已經對日本旅遊業造成負面影響，導致酒店價格下跌。

有網友留言表示：「炒作日本末日大災難，八成是別有用心！」另一位網友補充道：「這根本不是預言地震，而是預測巨響後的海嘯，而且原來的是七月內。現在都鬧到國際新聞了，聽說飯店價格都跌了？都懷疑是不是出版社故意炒作。」