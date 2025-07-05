川普：烏克蘭需愛國者飛彈防俄攻擊！批普丁拒絕停火持續殺戮

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 14:50

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美國總統川普近日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話後表示，烏克蘭需要愛國者飛彈來防禦俄羅斯攻擊，並對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）拒絕停火感到不滿。

川普稱烏克蘭需愛國者飛彈防俄攻擊！批普丁拒絕停火持續殺戮。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，當被問及美方是否會根據澤倫斯基的要求提供更多防空飛彈時，川普回應：「他們需要這些導彈來加強防禦。他們需要一些東西，因為他們遭受了相當嚴重的打擊。」

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此外，川普還大力吹捧了愛國者飛彈的威力，稱這種武器「非常神奇」。

川普稱烏克蘭需要愛國者飛彈。(圖：REUTERS/TPG)

川普透露，自己與普丁的通話「非常令人失望」，因為普丁毫無意願推動停火。「他（普丁）想一路打到底，不停地殺人，這可不行。」相較之下，川普認為與澤倫斯基的通話非常良好。

澤倫斯基透過 Telegram 表示，他與川普討論了聯合國防生產、共同採購與投資等議題，並同意強化烏克蘭「保衛天空」的能力。

此前美國延後部分軍援計畫，引發基輔當局警告這將削弱其防禦能力。與此同時，德國也表示正積極與美方協商，考慮購買愛國者防空系統以彌補美援缺口。

一位知情人士向《路透》透露，川普與澤倫斯基的通話「非常良好」，雙方對恢復愛國者飛彈供應持樂觀態度。

川普與德總理會談 澤倫斯基盼加強合作

川普也透露，他與德國總理默茨（Friedrich Merz）就愛國者飛彈議題交換了意見，但尚未作出最終決策。

根據《Axios》報導，川普與澤倫斯基的通話長達約 40 分鐘，川普承諾會調查是否有對烏軍援遭到暫停。澤倫斯基表示，雙方將安排團隊進行會面，進一步合作推動防空計畫。

川普與普丁通話後不久，俄羅斯即對基輔發動自開戰以來最猛烈的無人機攻擊。澤倫斯基譴責這波襲擊是「蓄意的冷血行動」，再度凸顯烏克蘭亟需防空系統援助。