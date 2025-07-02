馬克宏與普丁近三年後再通話！聚焦俄烏戰爭與伊朗核問題

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-02 10:10

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俄羅斯總統普丁與法國總統馬克宏於週二（1 日）進行了「重要」電話會談，聚焦俄烏戰爭、伊朗與以色列衝突，這是兩位領袖近三年後、自 2022 年 9 月以來，首次進行此類高層交流。

馬克宏與普丁近三年後再通話。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，馬克宏辦公室表示，此次通話長達兩小時，馬克宏呼籲普丁在俄烏戰爭中實現停火，並啟動結束戰爭的和平談判程序。

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法國外交消息人士透露，馬克宏在與普丁通話前後，均與烏克蘭總統澤倫斯基保持聯繫，並即時向其通報雙方對話內容。同時，馬克宏也與美國總統川普討論了此次通話。

普丁堅持「新領土現實」是俄烏和平協議基礎

關於俄烏戰爭，普丁重申該戰爭是「西方政策的直接後果」，並批評過去數年來西方忽視了俄羅斯安全利益。普丁表示，任何俄烏和平協議應具有全面、長期性質，並基於「新領土現實」。

普丁過去曾強調，烏克蘭必須接受俄羅斯吞併其部分領土，作為和平協議的一部分。

馬克宏則堅持烏克蘭有權自行決定是否接受領土讓步，並重申法國對烏克蘭主權與領土完整的堅定支持。

值得回顧的是，馬克宏和普丁曾在俄羅斯入侵烏克蘭之初定期舉行會談，此舉受到一些歐洲盟友的批評，馬克宏也在 2022 年 2 月入侵前不久，訪問了普丁。

馬克宏強調伊朗核威脅須國際合作解決

針對伊朗與以色列問題，俄羅斯克里姆林宮新聞辦公室則指出，普丁強調應尊重伊朗和平發展核能的權利，並要求伊朗繼續遵守《核不擴散條約》義務。

馬克宏辦公室則強調，其總統認為伊朗核威脅嚴重到需要聯合國安全理事會五大常任理事國全面介入，並呼籲伊朗與國際原子能總署（IAEA）充分合作。

法國與俄羅斯均為聯合國安全理事會常任理事國，對國際安全政策影響重大。

在以色列與美國轟炸伊朗核設施後，伊朗國會上月通過法案，暫停與國際原子能總署合作，企圖阻止國際核查，但伊朗持續否認尋求核武器。