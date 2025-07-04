鉅亨網新聞中心 2025-07-04 14:00

‌



新世界發展 (00017-HK) （0017.HK）於 6 月 30 日宣布成功簽署高達 882 億港元的再融資協議，暫時緩解了長期以來的流動性壓力。此舉恰逢公司前行政總裁、非執行董事兼副主席鄭志剛正式辭去職務，代表著新世界發展在經歷財務挑戰後，正迎來關鍵的管理層調整與策略轉型。

從地王豪賭到黯然退位 鄭志剛「出局」為新世界債坑埋單。(圖:shutterstock)

新世界發展的債務問題在 2025 年上半年加速暴露。截至 2024 年底，公司有息負債總額超過 1,819 億港元，其中 322.09 億港元將在一年內到期，而手頭現金僅 218.58 億港元，資金缺口逾 100 億港元。

‌



今年 5 月和 6 月，新世界發展兩度延期支付總計 34 億美元永續債利息，儘管此舉不構成技術性違約，卻引發市場強烈擔憂，導致公司股價單日下跌 6.47%，多隻永續債價格跌至歷史低點。

面對嚴峻的股債雙殺壓力，新世界發展迅速啟動債務重整談判。據市場消息，超過 50 家銀行參與了此次再融資，包括中資銀行、香港本地銀行及國際大行，其中中銀、星展、匯豐擔任牽頭行。儘管談判初期遭遇部分小型銀行的阻力，但得益於監管層的支持，特別是香港金管局的要求以及部分中資銀行接獲的指示，最終促成了協議的達成。

6 月 30 日，公司成功簽署了這項 882 億港元的再融資協議，涵蓋集團約 48% 的有息債務，將最早到期日延至 2028 年 6 月 30 日，為集團提供了寶貴的財務彈性。

此次債務重組的完成，也為鄭志剛在新世界發展的任期畫上了句號。鄭志剛於 2017 年接任行政總裁，在其執掌的七年間，推動了多個大型項目投資，並在 2022 年內地房地產市場下行時，逆勢提出「Quick Win」快贏戰略，計劃斥資 200 億港元收購大灣區優質項目。

然而，這些策略未能扭轉公司業績。2024 年，新世界發展錄得逾 171 億港元的淨虧損，這是公司 20 年來首次虧損。淨負債比率不降反升至 57.5%，若計入永續債，實際負債比率更高達 88%。在其任期內，公司市值蒸發 720 億港元。

鄭志剛於 2024 年 9 月被迫卸任行政總裁，轉任非執行董事及非執行副主席，直至此次正式辭職。隨著他的退出，鄭氏家族內部的權力格局也正經歷調整。79 歲的鄭家純將女兒鄭志雯引入核心管理層，鄭志雯於今年 4 月被委任為提名委員會成員，外界普遍認為她已進入接班考察階段，其在家族企業中的地位日益鞏固。

儘管 882 億港元的債務重組暫時緩解了新世界發展的燃眉之急，但美銀證券預計，公司在 2025 至 2027 財年仍將連續三年錄得基礎淨虧損。去槓桿化仍是當務之急，公司已定下 2025 財年達成 260 億港元資金回籠目標，並宣布完成 2024/2025 財年的合約銷售目標。然而，在當前市場環境下，資產處置的價格和速度仍存在不確定性。