鉅亨網新聞中心 2025-07-04 12:23

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新世界發展 (00017-HK) 近日在香港交易所發佈公告，宣布已成功簽訂新的再融資定期貸款融資協議，與相關銀行債權人完成了總額約 882 億港元的現有境外無抵押金融債務再融資。此舉被市場視為該集團在當前嚴峻財務壓力下的「續命」之舉，為其提供了寶貴的喘息空間。

新世界籌到882億港元救命錢 香港鄭家能否逃過「富不過三代」？(圖:shutterstock)

根據公告，新銀行融資及經統一銀行融資的條款為新世界發展帶來更大的財務靈活性，並將其最早的債務到期日推遲至 2028 年 6 月 30 日。這意味著公司至少獲得了三年的緩衝期，以應對其龐大的債務負擔。

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新世界發展行政總裁黃少媚對銀行界的持續支持表示衷心感謝，並強調這反映了銀行對新世界發展業務營運的信心。她同時指出，公司目前的財務管理策略將專注於減低負債及改善現金流，並將繼續執行相關財務管理措施，履行現有財務責任。

此次成功融資對於新世界發展而言意義重大。此前，該集團曾於 6 月初宣布延遲支付 34 億美元永續債利息，此舉雖未直接觸發違約，但已導致其股債雙殺，暴露了其資金鏈的脆弱性。隨後市場便傳出新世界發展計劃達成高達 875 億港元貸款再融資協議的消息。

如今，這一傳聞不僅坐實，且實際籌資額超出預期，顯示出新世界發展在資本市場的強大融資能力和信任基礎。

然而，這筆「救命錢」的獲取並非沒有代價。據悉，為達成此次再融資協議，新世界發展可能付出了高昂的成本，包括拿出大量核心資產作為抵押。

有消息稱，公司提供了價值 150 億美元的物業作為抵押品，甚至將其位於尖沙咀的核心資產 Victoria Dockside 綜合體納入次級抵押，整個抵押品池共包含約 40 個物業。這番「背水一戰」的舉動，凸顯了新世界發展為尋求轉機所展現的巨大決心。

儘管此次融資成功為新世界發展贏得了寶貴的喘息之機，但其償債之路依然充滿挑戰。截至 2024 年底，新世界發展的債務總額高達 1,510 億港元，淨負債比率為 57.5%，短期債務超過 322 億港元，償債缺口依然龐大。因此，本次融資僅是緩解了當前的流動性壓力，新世界發展的還債之路並未結束，壓力和危機依舊如影隨形。

鄭志剛淡出管理層 家族企業重塑格局

值得注意的是，市場普遍認為新世界發展當前的債務危機與鄭氏家族第三代掌舵人鄭志剛的激進投資策略密切相關。自 2006 年深度參與家族生意並於 2007 年正式出任新世界發展執行董事以來，鄭志剛展現出激進的擴張風格。

2019 年，在中國房市已顯露出調整端倪之際，鄭志剛仍以近百億元高價拍下杭州當時的「地王」，引發業界對其風險把控能力的爭議。更令人咋舌的是，在 2022 年內地房企集體陷入流動性危機、房市急轉直下的關鍵節點，鄭志剛仍堅持在中國內地計劃豪擲百億拿地。

這種逆週期擴張的操作，與當時整個產業奉行「現金為王」的求生邏輯背道而馳，導致一系列激進投資不僅佔用了公司大量現金流，更給公司造成了極大負擔，高價拿下的項目面臨銷售不暢、利潤被壓縮的困境，疊加債務到期壓力，使得本已緊繃的資金鏈雪上加霜。

在新世界發展深陷債務泥潭的同時，曾被視作鄭氏家族第三代掌舵者的鄭志剛，正一步步從核心位置黯然退場。從去年開始，鄭志剛便陸續從新世界發展、新世界百貨中國、周大福珠寶及周大福創建等四家上市公司的關鍵崗位上抽身。

近日，新世界發展董事會發佈公告，鄭志剛正式向董事會提出辭任公司非執行董事及非執行副主席一職。至此，一度被公認為鄭氏家族第三代接班人的鄭志剛，徹底淡出了家族生意的權力中樞。

隨著鄭志剛的淡出，鄭氏家族的企業營運格局也開始重塑。日常業務的操盤權已移交給職業經理人團隊。其中，在新世界發展深耕了 20 年的黃少媚於去年 11 月被委以行政總裁重任，全面負責公司日常運營。

與此同時，鄭家純將女兒鄭志雯吸納至核心管理層，與職業經理人團隊、專業顧問群體協同，共同支撐家族企業的運作。

多管齊下自救 家族基業面臨考驗

然而，儘管鄭氏家族已開始調整管理層以面對危機，但新世界發展的整體情況仍不容樂觀。目前，新世界發展總市值僅剩約 157.54 億港元，較巔峰時期大幅縮水。2024 財年，公司出現 20 年來首次年度虧損，母公司股東應佔虧損高達 196.83 億港元，年內股價跌幅逾 30%。

為緩解危機，除了此次成功融資，新世界發展還在不斷拋售非核心資產。自 2020 年起，公司相繼出售了香港巴士業務、航空租賃業務、天津港等非核心資產，並將深圳前海周大福金融大廈、香港啟德體育園等出售給母公司周大福集團。

據了解，新世界發展在 2024 財年完成出售非核心資產 80 億港元，2025 財年的目標則提升到了 260 億港元。行政總裁黃少媚明確表示，改善現金流與降低負債是公司首要任務。

此外，鄭氏家族也透過購入自家物業來向市場釋放信心，例如鄭家純配偶葉美卿斥資 1487 萬港元購入皇都兩套物業，黃少媚也以 5488 萬港元購入豪宅。這些舉措表明，在新世界發展深陷債務危機的當下，鄭氏家族為緩解資金壓力、穩定企業運營，已採取了一系列積極的自救措施，力求讓這份家族基業得以延續。

對於身為香港四大家族之一的鄭氏家族而言，當下雖然危機重重，但也可能是轉型重生的關鍵契機。許多家族企業在傳承過程中遭遇挑戰，「富不過三代」似乎已成為難以跨越的鴻溝。