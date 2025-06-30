蘋果遭批對AI與自駕沒危機感 恐步諾基亞後塵
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
前諾基亞、現任特斯拉 (TSLA-US) 高級工程師 Yun-Ta Tsai 在社群媒體上分享了對蘋果 (AAPL-US) 在人工智慧（AI）和自動駕駛汽車方面進展緩慢的看法。
Tsai 在社群平台 X 上發文，回憶起他在諾基亞的時光，當時工程師們正在討論從實體鍵盤向觸控螢幕的過渡。
他寫道：當美國工程師力推觸控螢幕引領潮流時，芬蘭工程師卻猶豫不決，認為這種轉變風險太大。 Tsai 指出，曾經阻礙諾基亞發展的「遺產支柱」問題現在正困擾著蘋果。
New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 回應了 Tsai 的觀點，他回憶起 2007 年諾基亞首席技術官對觸控螢幕的不屑。
Tsai 接著討論了蘋果對人工智慧和自動駕駛汽車等新興技術的態度，他指出，儘管蘋果擁有具有競爭力的硬件，但該公司在執行方面遇到了困難。
他進一步稱，「蘋果的問題是，他們擁有佔據主導地位所需的一切，但這家科技巨頭並沒有感到緊迫性。」
Tsai 也提到了蘋果對全自動駕駛（FSD）的態度，認為蘋果的機器學習經理對這項技術的潛力不屑一顧。 「他們相信他們的模型是優越的，他們在慢慢來。」
Tsai 坦言，蘋果擁有具有競爭力的晶片和技術，但在執行方面存在問題。「在我看來，他們的晶片很有競爭力。蘋果缺乏的不是技術，而是執行力。」
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