英特爾執行長陳立武考慮不再推銷18A！轉攻14A搶救代工業務

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-02 12:30

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英特爾執行長陳立武考慮不再推銷18A。(圖：Shutterstock)

《路透》報導指出，知情人士表示，如果實施，英特爾所謂的「代工」業務的新策略將不再向外部客戶推銷公司長期開發的某些晶片製造技術，包括 18A 及其變體 18A-P。

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英特爾 18A 正在失去吸引力

自今年 3 月接任執行長後，陳立武一直迅速推動成本削減並尋求復甦之路。根據消息人士，他曾在 6 月表示，前任執行長格爾辛格（Pat Gelsinger）傾注巨資的 18A 製造工藝，正在失去對新客戶的吸引力。

然而，消息人士指出，若英特爾放棄對外銷售 18A 及其變體 18A-P，將不得不認列高達數億至數十億美元的開發損失。

英特爾拒絕就此類「假設情境或市場猜測」發表評論，只表示，18A 的主要客戶長期以來一直是英特爾自身。

英特爾稱，其目標是在 2025 年晚些時候提高其「Panther Lake」筆記型電腦晶片的產量，並稱其為美國有史以來設計和製造的最先進的處理器。

英特爾轉向 14A 製程 聚焦高階客戶

隨著 18A 製程延遲，競爭對手台積電 (2330-TW) N2 技術已按計劃生產，英特爾未來發展關鍵在於吸引外部客戶使用其晶圓廠。

而陳立武的初步應對方案是將資源集中於下一代 14A 製程，期望藉此超越台積電，爭取蘋果 (AAPL-US) 及輝達 (NVDA-US) 等大客戶的代工訂單。

據悉，陳立武已指示團隊準備相關方案，預計將於本月董事會中提出，包括是否全面終止 18A 對外推廣。由於此議題牽涉重大投資與技術轉向，可能延至秋季會議再作出決定。

英特爾也在一份聲明中表示：「陳立武和執行團隊致力於強化我們的發展路線圖，與客戶建立信任，並改善我們未來的財務狀況。我們已經確定了明確的重點領域，並將採取必要行動扭轉業務局面。」

英特爾財務壓力沉重

2024 年英特爾公布淨虧損達 188 億美元，是自 1986 年以來首次虧損，反映公司在行動運算與 AI 浪潮中逐漸喪失優勢。

英特爾計畫今年稍晚開始量產 18A 內部晶片，但能否如期交付 14A 以取得關鍵合約仍有變數。