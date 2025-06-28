英特爾陳立武裁員大刀砍向管理層！首席策略長6月底離職

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-28 14:30

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英特爾 (INTC-US) 執行長陳立武（Lip-Bu Tan）正大刀闊斧推動英特爾裁員與管理改革，首席策略長 Safroadu Yeboah-Amankwah 將正式離職。這是自陳立武（Lip-Bu Tan）於今年 3 月出任英特爾執行長以來的最新高層異動。

英特爾首席策略長6月底離職。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，英特爾已證實策略長離職，並表示：「我們感謝 Yeboah-Amankwah 對英特爾的貢獻，並祝福他未來順利。」兩位不願透露姓名的知情人士也表示，自 2020 年以來一直擔任英特爾首席策略長的 Safroadu Yeboah-Amankwah 將於 6 月 30 日離職。

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Yeboah-Amankwah 自 2020 年起擔任英特爾策略長，曾主導公司成長計畫、策略夥伴合作與股權投資事務。

Yeboah-Amankwah 的部分職責將由新任技術與人工智慧（AI）長 Sachin Katti 接手，英特爾創投部門 Intel Capital 則將直接向執行長陳立武報告，進一步精簡決策鏈。

陳立武本身是知名創投專家，1987 年創立 Walden International。他上任後迅速整頓組織架構，親自掌管數據中心與 AI 晶片、個人電腦晶片部門，並延攬新工程領導者，全力加快決策效率。

自 3 月上任以來，陳立武頻繁強調英特爾中層管理過於臃腫、效率低落，因此積極推動裁員與組織扁平化，藉此重振公司於半導體製造與 AI 晶片領域的競爭力。

在過去數年，英特爾因應製程困難與市場轉型未果，喪失在行動晶片與 AI 領域的領先地位。雖前任執行長基辛格（Pat Gelsinger）曾嘗試改革，但效果有限，甚至使部分問題惡化。