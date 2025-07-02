美財長貝森特：聯準會最快9月降息！川普關稅未引爆通膨風險

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-02 09:30

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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於週二（1 日）表示，他認為聯準會（Fed）將在 9 月前啟動降息，並強調川普政府的貿易關稅不太可能像聯準會擔心的那樣引發通膨。

貝森特預測聯準會最快9月降息。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，貝森特在接受福斯新聞節目《Ingraham Angle》專訪時指出，他對聯準會在面對川普美國總統川普關稅下，尚未採取降息行動表示「困惑」，尤其是在該機構已下修經濟成長預期的情況下。

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貝森特說：「我認為降息的標準是關稅不會導致通膨。如果他們要遵循這個標準，我認為他們可以提前降息，但肯定要在 9 月前。」

他進一步表示：「我不同意他們的標準，但如果遵循這個標準，當然，為什麼不降息？」

就在貝森特發布 9 月降息預測的幾個小時前，高盛預測聯準會將在 9 月首次降息，並在今年稍晚再降息兩次。

不過，儘管市場壓力升溫，聯準會對於是否進一步降息仍持審慎態度，主因在於川普貿易關稅所造成的潛在通膨風險尚未明朗。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在週二於葡萄牙的國際會議上，也再度重申這一立場。

聯準會重點關注的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），美國 5 月的物價壓力上升，但仍高於聯準會 2% 的年度目標，這成為聯準會暫緩降息的重要考量。

川普則持續對聯準會施壓，呼籲加快降息步伐，並有媒體報導指出，川普可能會提前任命鮑爾的繼任人選，以削弱其影響力。

針對特斯拉執行長馬斯克對川普《大而美法案》的批評，貝森特則以輕鬆語氣回應：「如果馬斯克專心搞火箭，我就專心搞財政。」