鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-02 13:00

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中國新勢力車廠6月銷量出爐！零跑連四月居冠 理想小鵬蟬聯二三名 小米略下滑

根據《EVcardaily》報導，零跑延續強勢表現，今年 6 月交車量達 48006 輛，年增逾 138%，連 4 個月領先新勢力陣營，產品矩陣持續擴容，2026C16 剛完成全國交付，B01 即開啟預售，7 月也將推出升級版 C11。

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零跑執行長朱江明透露，新車將搭載多項越級配置，展現強勁的產品迭代能力。零跑今年上半年累計 22 萬 1664 輛的交付成績，為零跑衝擊年度目標奠定堅實基礎。

問界上月則以 44685 輛的成績位居第二，M9 和 M8 兩款車型成為銷量擔任。雖然未公佈 M7 數據，但 9 月即將上市的新款 M7 已引發市場期待。這款全面升級的旗艦車型不僅繼承 M9 的家族設計語言，更在智慧座艙與動力系統上實現突破。

鴻蒙智行生態下的享界 S9 已成為 30 萬人民幣以上新能源轎車銷冠，儘管智界和尊界表現平平，但問界整體動能依然強勁。值得關注的是，尊界 S800 上市一個月即斬獲 6500 輛大定訂單，展現出高端市場的潛力。

理想上月交車 36279 輛，較去年出現下滑，MEGA Home 版的熱銷成為亮點，協助拿下 50 萬人民幣以上 MPV 市場頭名。今年下半年，理想將推出 i8 和 i6 兩款純電 SUV，完成「4 增程 + 1 旗艦 MPV+2 純電」的產品佈局。雖然暫時落後，但在高端市場的品牌累積仍是重要優勢。理想汽車執行長李想表示，將透過高壓純電產品的加速發力，力求實現年銷 64 萬輛的目標。

小鵬汽車表現亮眼，3 萬 4611 輛的單月成績，年增 224%，連 8 月維持 3 萬輛以上交車量。MONA M03 系列持續熱銷，P7 + 和 G6 貢獻穩定增量。即將於明 (3) 日上市的 G7 劍指小米 YU7，憑藉領先的智駕和 AI 座艙技術，預計在 20-30 萬人民幣價格區間中突圍。

今年上半年，小鵬 19 萬 7189 輛的累計銷售量已超過去年全年，完成率 51.89% 領先新勢力。小鵬汽車董事長何小鵬表示，正加速智駕技術的研發落地，預計今年下半年將推出城市 NGP 功能。

小米汽車 6 月交車逾 2.5 萬輛，小幅下滑源自於產能調配。YU7 上市 18 小時斬獲 24 萬訂單，但二手平台湧現的大量轉單顯示市場有虛火，8 月正式交付後能否兌現預期，將成為檢驗小米造車實力的關鍵。

蔚來上月則以 2 萬 4925 輛位居第六，樂道和螢火蟲雙品牌創年內新高，BaaS 電池租用服務或將進一步刺激銷售。蔚來創辦人李斌透露，全新 ES8 等重磅產品將於下半年推出市場。

傳統車廠新品牌方面，深藍汽車 2 萬 9893 輛的成績反超埃安，S05 和 S07 成為銷售支柱，東風奕派異軍突起，26089 輛的交車量年增 76.3%。比亞迪方程豹 18903 輛的表現同樣搶眼，鈦 3 成為絕對主力。

極氪、極狐狸、阿維塔等品牌則呈現分化態勢，市場表現冷暖不均。廣汽埃安發表 B 端專用品牌，試圖透過市場區隔尋求突破。

綜合來看，中國新勢力車廠正憑藉靈活的產品策略和快速迭代能力搶佔先機，傳統車廠則在品牌累積和通路優勢上尋求突破。隨著下半年更多重磅車款入市，市場競爭將更趨白熱化。