歐元兌美元飆升：創逾20年最長連漲 選擇權市場看多熱度不減

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-01 21:10

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歐元兌美元正經歷逾 20 年來最長的連勝紀錄，選擇權交易員持續看漲。

歐元兌美元飆升：創逾20年最長連勝 選擇權市場看漲熱度不減(圖:shutterstock)

歐元周二 (1 日) 曾升至 1.1829 美元，為 2021 年 9 月以來最強水準，年初至今已漲約 14%。若收盤續揚，將是連續第九個交易日上漲，此為 2004 年以來最長漲勢，自 1999 年歐元誕生以來僅出現過兩次。

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分析師普遍預期歐元未來數月將升至 1.20 美元。法國興業銀行策略師甚至預期中期歐元可能達到 1.25 美元的峰值。

歐洲央行副總裁 Luis de Guindos 表示，歐元升至 1.20 美元「可以接受」，但若進一步上漲將使決策者的任務複雜化。

彭博策略師 Ven Ram 指出，歐元適度升值對歐洲央行不成問題，但過快上漲可能導致金融條件緊縮，進而抑制經濟成長。

摩根大通資產管理公司全球外匯策略主管 Nicholas Wall 認為，歐元作為儲備貨幣需求增加，對歐洲有利，特別是在油價上漲的背景下。

歐元此波漲勢主要受美元長期走軟支撐。近期美國數據疲軟以及市場日益相信聯準會將比歐洲央行更積極放鬆政策，為歐元增添了新動力。目前貨幣市場預計聯準會未來九次會議將降息約 125 個基點，而歐洲央行僅約 25 個基點。

丹斯克銀行以 Jens Naervig Pedersen 為首的策略師指出，地緣政治風險消退，焦點重回美國經濟和政治背景，導致美元結構性下跌恢復。他們認為，目前做空美元有諸多理由，包括聯準會主席可能提前任命、7 月 4 日的「美麗法案」以及 7 月 9 日的關稅截止日期。