鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-01 18:40

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新台幣兌美元匯率近二日走勢如坐雲霄飛車，6/30 是上半年、第二季最後一個交易日，央行重手阻升，使得匯價急貶超過 7 角，今 (1) 日開盤後隨即展開「補升」，在外資熱錢壓境下上演股匯雙漲，衝破 29.2 元關卡，終場收在 29.185 元，狂升 7.17 角，成為今天的最強亞幣，台北及元太外匯市場總成交值 20.69 億美元。

〈台幣〉外資熱錢壓境 暴貶後又補升逾7角收29.185元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 29.88 元，盤中最高升抵 29.124 元、升值 7.78 角，台股加權指數勁揚 297.7、1.34%，終場以 22553.72 點作收，成交值放大至 4042.45 億元，外資轉為買超逾 470 億元。

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新台幣匯率終場勁揚 7.17 角，收在 29.185 元，單日升幅高達 2.46%，創下 5 月初暴力升值以來、近一個半月的單日最大升幅。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.53%，新台幣升幅 2.46% 為最強亞幣，日元也強升 0.74%，新加坡幣升值 0.26%，人民幣微升 0.04%，韓元則貶值 0.07%。

由於市場擔憂美國政府赤字擴大，以及與主要國家貿易協議的不確定性，美元兌歐元跌至近四年低點，美元指數 (DXY) 出現 96 字頭。