〈台幣〉外資熱錢壓境 暴貶後又補升逾7角收29.185元
鉅亨網記者陳于晴 台北
新台幣兌美元匯率近二日走勢如坐雲霄飛車，6/30 是上半年、第二季最後一個交易日，央行重手阻升，使得匯價急貶超過 7 角，今 (1) 日開盤後隨即展開「補升」，在外資熱錢壓境下上演股匯雙漲，衝破 29.2 元關卡，終場收在 29.185 元，狂升 7.17 角，成為今天的最強亞幣，台北及元太外匯市場總成交值 20.69 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 29.88 元，盤中最高升抵 29.124 元、升值 7.78 角，台股加權指數勁揚 297.7、1.34%，終場以 22553.72 點作收，成交值放大至 4042.45 億元，外資轉為買超逾 470 億元。
外匯交易員指出，老大哥央行今天仍有在盤中進行調節、提供流動性，但外資匯入力道較前一日加大許多，加上出口商拋美元及投信海外投資款匯回，三方力道一起推升台幣，相較之下，美元買盤相對空虛，僅剩央行在場上。
匯銀人士分析，前一日外資匯入並不顯著，央行無須動用太多「子彈」就能達到調節目標，過了 6/30，央行就無強力干預的必要，但還是要觀察其他亞幣動向，盡量不要讓台幣與其脫鉤太多，並靜待台灣與美方的最終談判關稅出爐。
新台幣匯率終場勁揚 7.17 角，收在 29.185 元，單日升幅高達 2.46%，創下 5 月初暴力升值以來、近一個半月的單日最大升幅。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.53%，新台幣升幅 2.46% 為最強亞幣，日元也強升 0.74%，新加坡幣升值 0.26%，人民幣微升 0.04%，韓元則貶值 0.07%。
由於市場擔憂美國政府赤字擴大，以及與主要國家貿易協議的不確定性，美元兌歐元跌至近四年低點，美元指數 (DXY) 出現 96 字頭。
川普政府 4 月初宣布對全球 180 多國實施「對等關稅」，但暫緩 90 天，7 月 9 日為豁免期最後一天，全球投資人屏息以待，此外，聯準會 (Fed)7 月利率決議與最新點陣圖將於 7/31 公布，利率決議及點陣圖將揭示未來貨幣政策走向，主席鮑爾的談話將是市場風向球，直接影響美元走勢與全球資金流動。
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