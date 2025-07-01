白宮經濟顧問：將立即重啟美國、加拿大貿易談判

在加拿大政府取消數位服務稅後，美國白宮經濟顧問哈塞特周一（30 日）表示，將立即重啟美國與加拿大的貿易談判。

加拿大財政部周日在一份聲明中表示，取消原定針對美國科技公司的數位服務稅，以推進加拿大與美國的貿易談判。