白宮經濟顧問：將立即重啟美國、加拿大貿易談判
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
在加拿大政府取消數位服務稅後，美國白宮經濟顧問哈塞特周一（30 日）表示，將立即重啟美國與加拿大的貿易談判。
加拿大財政部周日在一份聲明中表示，取消原定針對美國科技公司的數位服務稅，以推進加拿大與美國的貿易談判。
加拿大財政部表示，加拿大總理卡尼和美國總統川普將恢復貿易談判，以期在 7 月 21 日之前達成協議。
加拿大原計劃向企業從加拿大用戶獲得的數位服務收入課徵 3% 稅率，並追溯至 2022 年，將對亞馬遜 (AMZN-US) 、Meta(META-US) 、Google、蘋果 (AAPL-US) 等美國科技巨頭產生實質影響，使美國大型科技公司損失數十億美元，令川普不滿。
上周五川普突然宣布中止美加貿易談判，痛批加拿大數位服務稅是公然攻擊美國科技業。周日他又再次警告，未來一周內將對加拿大商品加徵新一波關稅，重燃兩國貿易緊張情勢。
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