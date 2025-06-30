1500名美國作家向AI宣戰：它根本不懂流血、飢餓與愛情！

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-30 13:20

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美國出版界近期爆發一場圍繞人工智慧（AI）與創作本質的激烈爭議。超過 1500 位作家聯名發表公開信，反對出版業使用 AI 生成內容，呼籲出版商正視 AI 對文學創作造成的威脅，強調 AI 無法取代人類的情感與經驗。

1500名作家向AI宣戰。(圖：Shutterstock)

這份公開信的聯署者包括暢銷書作者勞倫 · 格羅夫（Lauren Groff）、列夫 · 葛羅斯曼（Lev Grossman）與匡靈秀等知名作家。

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公開信語氣嚴肅，直言：「我們正站在懸崖邊上。」作家們要求出版商拒絕所有使用 AI 創作的手稿、有聲書、封面設計，並嚴禁以虛構筆名隱瞞 AI 生成內容，也不應讓員工轉為 AI 內容的監督角色。

作家們在公開信中列出六項具體訴求，要求出版商明確承諾：

不會公開或秘密出版任何 AI 生成內容的書籍 不會使用虛構筆名來推廣 AI 生成作品 不會使用由盜版或未經授權藝術品訓練出的 AI 設計封面 不會以 AI 工具完全或部分取代員工工作 不會新設立監督 AI 生產的職位 所有有聲書敘述者皆必須為人類配音者

公開信發出僅 24 小時，已有超過 1100 人響應聯署，展現作家群體對守護創作純度的堅定立場。

聯署作家指出，許多 AI 生成內容使用了他們投入多年心力創作的文本，但這些文字卻在未經授權、未付費、甚至未致謝的情況下被用來訓練大型語言模型。

他們強調：「我們的小說、傳記、詩歌與回憶錄，是人類體驗的記錄，不是由不知道什麼是『流血、飢餓或愛情』的 AI 所能創作的。」

Anthropic 訓練 Claude 模型引發爭議、法官裁定可合法使用資料

此次事件導火線來自 X 平台用戶的爆料，指 AI 公司 Anthropic 購買並掃描了數百萬本實體書籍，以訓練旗下的語言模型 Claude，引發創作者社群的強烈反彈。

雪上加霜的是，美國聯邦法院近期裁定，只要資料合法取得，受版權保護的內容也可用於 AI 訓練。法官甚至認為此事如同學童從書本學習寫作，不構成違法。

AI 專家吳恩達（Andrew Ng）也發文指出，只要訓練資料合法取得，屬於合理使用。但他也強調，使用從盜版網站取得的內容並不合理，並呼籲開發者應建立符合道德標準的訓練流程。

對此，作家們進一步質疑：「AI 取代我們的創作角色，是否只是讓資本家從我們的勞動中攫取更大利益？」