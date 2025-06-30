1500名美國作家向AI宣戰：它根本不懂流血、飢餓與愛情！
鉅亨網編譯莊閔棻
美國出版界近期爆發一場圍繞人工智慧（AI）與創作本質的激烈爭議。超過 1500 位作家聯名發表公開信，反對出版業使用 AI 生成內容，呼籲出版商正視 AI 對文學創作造成的威脅，強調 AI 無法取代人類的情感與經驗。
這份公開信的聯署者包括暢銷書作者勞倫 · 格羅夫（Lauren Groff）、列夫 · 葛羅斯曼（Lev Grossman）與匡靈秀等知名作家。
公開信語氣嚴肅，直言：「我們正站在懸崖邊上。」作家們要求出版商拒絕所有使用 AI 創作的手稿、有聲書、封面設計，並嚴禁以虛構筆名隱瞞 AI 生成內容，也不應讓員工轉為 AI 內容的監督角色。
作家們在公開信中列出六項具體訴求，要求出版商明確承諾：
- 不會公開或秘密出版任何 AI 生成內容的書籍
- 不會使用虛構筆名來推廣 AI 生成作品
- 不會使用由盜版或未經授權藝術品訓練出的 AI 設計封面
- 不會以 AI 工具完全或部分取代員工工作
- 不會新設立監督 AI 生產的職位
- 所有有聲書敘述者皆必須為人類配音者
公開信發出僅 24 小時，已有超過 1100 人響應聯署，展現作家群體對守護創作純度的堅定立場。
聯署作家指出，許多 AI 生成內容使用了他們投入多年心力創作的文本，但這些文字卻在未經授權、未付費、甚至未致謝的情況下被用來訓練大型語言模型。
他們強調：「我們的小說、傳記、詩歌與回憶錄，是人類體驗的記錄，不是由不知道什麼是『流血、飢餓或愛情』的 AI 所能創作的。」
Anthropic 訓練 Claude 模型引發爭議、法官裁定可合法使用資料
此次事件導火線來自 X 平台用戶的爆料，指 AI 公司 Anthropic 購買並掃描了數百萬本實體書籍，以訓練旗下的語言模型 Claude，引發創作者社群的強烈反彈。
雪上加霜的是，美國聯邦法院近期裁定，只要資料合法取得，受版權保護的內容也可用於 AI 訓練。法官甚至認為此事如同學童從書本學習寫作，不構成違法。
AI 專家吳恩達（Andrew Ng）也發文指出，只要訓練資料合法取得，屬於合理使用。但他也強調，使用從盜版網站取得的內容並不合理，並呼籲開發者應建立符合道德標準的訓練流程。
對此，作家們進一步質疑：「AI 取代我們的創作角色，是否只是讓資本家從我們的勞動中攫取更大利益？」
此外，他們也提到，有聲書敘述者已逐漸被 AI 模仿聲音所取代，而大型 AI 運作還造成高能耗與大量水資源浪費，對環境造成嚴重影響。
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Meta再挖角4位OpenAI人工智慧人才！全數加入超級智慧團隊
- 馬斯克發表Neuralink重大突破！七人成功植入、2028實現人腦與AI整合
- 人工智慧失業危機臨近！Anthropic啟動AI經濟未來計畫
- Meta再挖角4位OpenAI人工智慧人才！全數加入超級智慧團隊
下一篇