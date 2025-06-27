Nike轉型計畫初見成效 盤前股價飆升逾10%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-27 21:10

‌



綜合外媒周五 (27 日) 報導，Nike(NKE-US) 股價盤前大漲逾 10%，執行長希爾 (Elliott Hill) 回歸運動本業策略奏效，第四季財報優於預期，轉型計畫已度過最艱困階段，滙豐將評等從持有調升至買進。

Nike執行長希爾重回運動本業策略奏效，股價週五盤前大漲逾10%。(圖:Shutterstock)

截稿前，Nike 盤前約上漲 10.91%，暫報 69.36 美元。

‌



希爾在周四的財報會議上強調「聚焦運動本業」策略見效，備受關注的跑步產品線銷售呈高個位數成長。這對投資人意義重大，因為新興的跑鞋品牌 Hoka 和 On 等競爭品牌近年持續搶占 Nike 跑步市場份額。

「當我們專注於運動時，我們就會獲勝，」希爾說。他也宣布將重組架構，加強開發關鍵運動項目產品線。

儘管 Nike 第四季淨利僅 2.11 億美元，較去年同期重挫 86%，創 2020 財年第四季來新低，但財務長 Friend 向投資人保證，這已反映「轉型計畫最大衝擊」，預期「阻力將從此減緩」。

Nike 坦承川普關稅政策將增加約 10 億美元成本，但正透過調漲售價及重新配置供應鏈因應。Friend 指出，Nike 正將生產從中國分散至其他國家，預計 2026 財年底前將從中國進口鞋類比重從現行 16% 降至高個位數。