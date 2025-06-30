鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-30 07:00

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在新能源汽車領域曾長期佔據領頭羊位置的特斯拉 (TSLA-US) ，正遭遇前所未有的市場挑戰。最新數據顯示，歐洲市場銷量連 5 月大降，這一曾被視作「新能源汽車分水嶺」的品牌，正面臨著來自市場格局、品牌形象與產品競爭力的三重考驗。

特斯拉深陷歐洲危機！專家：銷量連崩5月凸顯三大問題 須雙線突圍

歐洲市場銷量暴跌是最直觀的警示訊號。根據歐洲汽車製造商協會公佈的最新數據，5 月特斯拉在歐盟、歐洲自由貿易區及英國的新車註冊量僅 13863 輛，年減率 27.9%。

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更嚴峻的是，特斯拉在歐盟市占率已從去年同期的 1.6% 驟降至 0.9%，連五月下滑趨勢徹底打破了「特斯拉不可撼動」的市場認知。

值得注意的是，5 月特斯拉在歐洲的註冊量甚至出現單月 40% 的暴跌，這種斷崖式下滑的背後，是中國新能源汽車品牌的強勢崛起，儘管歐盟對中國電動車徵稅，5 月中國品牌在歐洲仍以 65808 輛的銷量、5.9% 的市占率直接擠壓了特斯拉的生存空間。

品牌形象的隱性傷害同樣不容忽視。作為特斯拉的核心符號，創辦人馬斯克的個人言行正成為品牌負累。近年來，馬斯克頻繁介入政治議題的表態，在注重社會責任的歐洲市場引發廣泛爭議。

根據歐洲消費者研究報告，逾三成受訪者明確表示，因馬斯克的政治立場對特斯拉產生負面印象。

專家指出，在歐洲汽車消費市場，企業價值觀與社會形象的關聯性遠高於其他地區，這種因創辦人形象波動而導致的品牌信任危機，正持續削弱特斯拉的市場號召力。

更深層的隱憂藏在產品競爭力的衰退中。作為支撐銷售的主力車型，Model S、Model X 與 Model 3 均上市多年，雖經歷多次改款，卻在核心技術、設計語言與配置豐富度上逐漸落後於競爭對手。

反觀中國車廠，從比亞迪的海豚系列到蔚來的 ET5，從小鵬的 G6 到吉利的極氪 001，憑藉智能化配置、本土化設計與高性價比，迅速涵蓋了從入門級到高端市場的多元需求。這種產品迭代速度的差距，讓特斯拉引以為傲的「技術代差」逐漸收窄，消費者選擇天平正發生微妙傾斜。