寵物舒適功能成為電動車賣點！毛小孩友善成狗主人購車首選

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-30 09:40

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隨著寵物越來越被視為家庭重要成員，電動車製造商也開始將「毛小孩友善」納入設計重點，使在停車時自動運作的氣候控制的「寵物舒適模式」，成為電動車與燃油車的一大區別點。

寵物舒適功能成為電動車賣點。(圖：Shutterstock)

隨著全球電動車市場成長趨緩、政府補貼逐步縮減，「能否讓寵物舒適出行」已經成為部分車主購車決策的關鍵因素。多年來，汽車製造商一直在推廣的溫度調節功能，如今已經吸引了許多熱愛寵物的人士。

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Lucid 集團 (LCID-US) 、Rivian 汽車 (RIVN-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等品牌，皆主打專為寵物設計的氣候調節技術，其中 Lucid 更將此稱為「生物舒適模式」。Lucid 發言人就指出：「毫無疑問，這一功能是非常有效的銷售賣點。」

與傳統燃油車相比，電動車無需發動引擎即可維持空調運作。這項差異讓電動車能具備「寵物舒適模式」這類獨特功能。

值得注意的是，在美國大約有一半的家庭養狗，但 Rivian 車主中養狗的比例幾乎佔三分之二。現代汽車則表示，在所有車型（包括燃油車）的車主中，每天都會帶著寵物出行的比例為 4%。然而，在其電動車 Ioniq 6 的車主中，這個比例上升到了近 9%。

許多車主也坦言，電動車的寵物功能改變了他們的生活方式。Rivian 車主 Laura Westfall 表示，為了讓她的新狗狗能在車上安心等待，她特別從特斯拉換成配備更完整寵物模式的 Rivian SUV。