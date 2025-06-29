川普《大而美法案》取得勝利！美國參議院險勝闖關、兩共和黨人倒戈

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-29 16:00

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美國總統川普主導的龐大稅改與支出《大而美法案》，於週六（28 日）在美國參議院驚險過關，以 51 票對 49 票微幅優勢通過辯論門檻，正式啟動審議程序。這項長達 940 頁的法案涵蓋移民、邊境、稅改與軍事支出等川普核心政策，但在黨內外皆引發爭議。

川普《大而美法案》取得勝利。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普在社群媒體上高調慶祝法案推進，並稱之為「偉大的勝利」，再次強調這是他「巨大又美麗的法案」。該法案將為川普的移民改革、邊境建設、軍事擴編與稅收減免政策提供龐大預算支持。

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儘管共和黨領袖與副總統范斯（JD Vance）積極私下遊說黨內搖擺票，但民主黨議員要求參議院逐字朗讀全案，以此拖延正式辯論開始。預計法案辯論將延至週日下午展開。

民主黨人表示，該法案的減稅措施將不成比例地惠及富人，而犧牲低收入美國人的社會福利。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）指控，政府「在深夜公佈，只盼美國民眾無法察覺其中內容。」

值得關注的是，共和黨參議員提利斯（Thom Tillis）與保羅（Rand Paul）皆投下反對票，對黨內施政形成挑戰。提利斯反對削減醫療補助，稱其將對北卡州造成毀滅性影響，而他正面臨 2026 年連任壓力。

對於提利斯的反對立場，川普也在社群平台發文表達不滿，暗示將支持其他共和黨人挑戰他在黨內的初選席次：「許多人都站出來，希望在初選中提利斯競爭。我將在未來幾週與他們會面。」