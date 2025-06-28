大債務週期再度來襲！橋水達利歐警告：恐引爆經濟危機

鉅亨網新聞中心 2025-06-28 17:40

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橋水基金公司創始人暨《原則》作者達利歐（Ray Dalio）近日警告，全球正處於大債務週期（The Big Debt Cycle）的關鍵後期階段。他指出，這是一段歷史中反覆出現卻經常被忽視的轉折點，若未妥善因應，可能導致全面性的債務危機與經濟動盪。

橋水達利歐警告：大債務週期恐引爆經濟危機。(圖：REUTERS/TPG)

達利歐強調，債務週期由人性驅動，通常始於信貸擴張、投資熱潮與資產價格上漲。在初期，借貸可促進生產與經濟增長；但隨著信心過度膨脹，借貸行為轉向非生產性與投機性用途，資產泡沫逐漸形成，系統風險悄然升高。

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他表示，目前全球政府、企業與家庭的總債務水位已創歷史新高，債務增速遠超 GDP 與個人收入成長，顯示我們正步入週期的危險後段。這種不平衡可能壓制未來經濟增長，並將全球金融體系推向政策無解的困局。

隨著債務占比過高，即使小幅升息也可能觸發大量違約與資產價格下跌，導致連鎖金融風險。然而，若央行選擇寬鬆貨幣政策支撐市場，又將進一步推高通膨與貨幣貶值，形成政策無從著力的困境。

達利歐表示，多數投資人往往過度依賴近期經驗，錯估風險，並呼籲應建立真正多樣化的資產配置，包含在不同經濟場景中能穩健表現的標的，並加強流動性管理與跨區域配置，以因應高度不確定的金融環境。

大債務週期晚期往往伴隨財富不均惡化、政治極化與對政府信任的流失。富人因資產膨脹而愈加富有，普通勞工實質收入停滯不前，導致社會矛盾升溫，進一步影響政策穩定性與地緣政治風險。

達利歐指出，真正的韌性來自不只於金融資產的分散，更包含技能多元化、人脈網路建立與多元收入來源。在轉型期，具備適應力的個人與企業將更能從混亂中發現機會。