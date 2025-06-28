蘋果重押《F1電影》搶攻大銀幕！分析師看好Apple TV+與品牌曝光效應

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-28 15:20

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蘋果 (AAPL-US) 本週末正式進軍好萊塢主流院線市場，推出自製原創大片《F1 電影》（F1 The Movie），這是蘋果至今最具規模的戲院首映嘗試。習慣於在硬體與軟體創新中承擔風險的蘋果，這次把賭注放在影視娛樂的新戰場。

蘋果重押《F1電影》搶攻大銀幕。(圖：Shutterstock)

《巴隆周刊》（Barron"s）指出，與大多數好萊塢電影公司冒險的創意不同，無論《F1 電影》的票房如何，蘋果都可能處於雙贏的局面。

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雖然 Apple TV + 仍是蘋果影視戰略的核心，但先行上映《F1 電影》能擴大品牌在影視市場的影響力，即使票房未達預期，也能為 Apple TV + 後續的播放帶來聲量與價值。

這部由 Apple Original Films 與華納兄弟聯合製作的賽車題材影片，由布萊德 · 彼特主演，並由《捍衛戰士：獨行俠》導演柯辛斯基（Joseph Kosinski）執導，講述一位退役 F1 車手重返賽場的故事。上映前便獲得影評好評，是蘋果測試「院線 + 串流」雙平台策略的重要作品。

《F1 電影》雖屬原創劇本，但品牌能量強大：布萊德 · 彼特、柯辛斯基、蘋果與 F1 賽車等本身即具票房號召力，有別於近年充斥續集與重拍的院線市場。

蘋果選擇將《F1 電影》先行於戲院上映，不僅打造「大片感」，還可提名奧斯卡、擴大觀眾基礎，並為 Apple TV + 導入新用戶。這種「戲院先行、串流接力」的模式已成科技公司進軍娛樂產業的主流策略。

Comscore 分析師 Paul Dergarabedian 指出：「蘋果主要聚焦在小螢幕，但透過《F1 電影》，有機會讓蘋果成為電影製作和戲院市場的領先者。」

過去，Apple Original Films 推出的《花月殺手》與《特務阿蓋爾》票房皆不如預期，分別收穫 6,800 萬與 4,500 萬美元。相較之下，《芭比》和《腦筋急轉彎 2》都突破 6 億美元票房。

值得注意的是，此次蘋果甚至透過 Apple Pay 發送 Fandango 購票折價券推廣，明顯加大宣傳力道。

但 Apple TV + 的經營仍存在挑戰。《The Information》報導指出，蘋果每年在串流內容上的虧損超過 10 億美元。儘管蘋果在財報中宣稱 Apple TV + 收視創新高，但從未公開具體財務數據，也未回應媒體詢問。

華爾街對蘋果的關注則聚焦在主營業務。Needham 分析師 Laura Martin 表示：「蘋果目前正面臨混亂，缺乏新 iPhone 成長週期、尚未釐清 AI 策略、整體營收成長疲弱，這些都是投資者更關注的重大問題。」蘋果股價今年已下跌逾 20%。