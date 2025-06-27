高盛：川普關稅難救美國製造業 AI機器人才是解方
鉅亨網編譯王貞懿
據《商業內幕》周五 (27 日) 報導，高盛分析師認為，川普的進口關稅政策難以扭轉美國製造業多年衰退，但機器人或 AI 技術可能辦得到。
高盛分析師周四在一篇研究報告中表示，美國經濟需要的是技術改造。分析師指出，技術創新步伐加快是逆轉製造業生產力長期停滯的關鍵催化劑。
分析師指出，雖然中國製造業崛起重創美國工廠，但電腦和電子產品製造業過去容易創造的高收益正在消失，這也是製造業衰退的原因之一。
儘管川普關稅可能有助提升國內製造業生產力，但僅靠關稅無法解決問題，因為即使計入關稅，海外成本仍遠低於美國。「中國可能繼續憑藉成本優勢和產業政策支持擴大出口，」分析師補充道。
值得注意的是，各行各業都正在將 AI 和機器人技術融入工作流程和供應鏈。
如 Amazon(AMZN-US) 已開發並部署機器人，在物流中心處理簡單任務。百事公司 (PEP-US) 運用 AI 改善農業並提升獲利率。瑞士食品包裝處理公司 Tetra Pak 利用 AI 創造符合美國食品藥物管理局標準的最佳起司配方。
AI 的預測能力也正改變工廠維護模式，協助企業分析歷史數據，在代價高昂的故障發生前預防設備損壞。
然而，生產力提升可能造成裁員。許多證據顯示，企業正在裁減 AI 可勝任的職位，顯示勞動力正面臨重塑。
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