泰國央行誓言：若泰銖走勢失控必進場干預
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
泰國央行一名主管表示，泰國央行已準備好應對泰銖的過度波動，並將控制任何與基本面「脫節」的走勢。此舉正值泰國企業呼籲放緩泰銖漲勢，以提振對泰國經濟成長貢獻最大的出口和旅遊業之際。
泰國央行副總裁 Piti Disyatat 周四 (26 日) 晚間受訪時指出：「我們確實密切關注泰銖，盡量不讓其波動太大」。他明確表示，如果泰銖的走勢是由「非基本面原因、投資組合看法、與宏觀基本面脫節的情緒」所驅動，那麼央行將採取行動降低其波動性。
Piti 的評論也恰逢泰國正與美國進行貿易談判，旨在降低其商品 36% 的關稅。美國總統川普長期以來一直指責亞洲國家維持低估的匯率，這有助於它們累積對美國的貿易順差。
然而，Piti 也澄清，泰國央行並未為泰銖設定任何特定的價位或方向。他指出，泰銖今年的漲幅與東南亞地區其他貨幣一致，並且在貿易加權匯率的基礎上，泰銖幾乎沒有變化，也未損害泰國的出口競爭力。
在被問及與川普政府的關稅談判是否包含匯率問題時，Piti 表示，泰國的匯率政策符合國際貨幣基金 (IMF) 關於管理波動的規範，因此這不應成為一個問題。他強調，雖然外匯干預是央行維持穩定的一種工具，但泰國央行主要允許彈性匯率制度來吸收衝擊。
Piti 補充說：「我們只有在真正需要時才會進行管理」。例如，泰銖與黃金價格同步波動並不被視為基本面原因，儘管它會放大貨幣的波動。
Piti 也提及，本月泰國外匯存底躍升至創紀錄的 2599 億美元，這反映的是其資產持有量的估值調整，而非央行額外吸收美元的結果。
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 泰國擬重新將大麻列為毒品！政策急轉將僅限醫療用途
- 泰國商務部長：已準備好 有信心與美談成10%的關稅水準
- 泰國前總理盈拉涉「稻米瀆職」 遭判賠百億泰銖
- 泰國今年以來外國遊客年減1.75% 中國仍是最大來源國
下一篇