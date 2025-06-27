鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-27 15:30

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泰國央行誓言：若泰銖走勢失控必進場干預(圖:shutterstock)

泰國央行副總裁 Piti Disyatat 周四 (26 日) 晚間受訪時指出：「我們確實密切關注泰銖，盡量不讓其波動太大」。他明確表示，如果泰銖的走勢是由「非基本面原因、投資組合看法、與宏觀基本面脫節的情緒」所驅動，那麼央行將採取行動降低其波動性。

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今年以來，泰銖已攀升約 5%，引發部分部長和商業團體呼籲泰國央行讓泰銖貶值。

(來源: 彭博)

Piti 的評論也恰逢泰國正與美國進行貿易談判，旨在降低其商品 36% 的關稅。美國總統川普長期以來一直指責亞洲國家維持低估的匯率，這有助於它們累積對美國的貿易順差。

在被問及與川普政府的關稅談判是否包含匯率問題時，Piti 表示，泰國的匯率政策符合國際貨幣基金 (IMF) 關於管理波動的規範，因此這不應成為一個問題。他強調，雖然外匯干預是央行維持穩定的一種工具，但泰國央行主要允許彈性匯率制度來吸收衝擊。

Piti 補充說：「我們只有在真正需要時才會進行管理」。例如，泰銖與黃金價格同步波動並不被視為基本面原因，儘管它會放大貨幣的波動。