泰國今年以來外國遊客年減1.75% 中國仍是最大來源國

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-20 14:30

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根據泰國旅遊部周二 (20 日) 報告，今年 1 月 1 日至 5 月 18 日期間，泰國的外國遊客抵達人數約為 1340 萬人次，較去年同期下降了 1.75%。其中，中國是最大的遊客來源國，貢獻了 183 萬人次的旅客。

泰國國家經濟社會發展委員會 (NESDC) 先前於周一更新數據，將 2025 年全年外國遊客總數的預期，從先前的 3800 萬人次，下調至 3700 萬人次。這個新的預測數字，仍低於疫情爆發前 2019 年創下的近 4000 萬人次的紀錄。這顯示出對未來旅遊業恢復速度的看法趨於謹慎，而旅遊業是泰國經濟的關鍵支柱之一。

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儘管旅遊業數據有所下滑，NESDC 周一同時報告指出，泰國經濟在 2025 年第一季度表現超出預期。第一季度的經濟年增長率達到 3.1%，超過了分析師預期的 2.9%。經季節調整後的季度增長率為 0.7%，也略高於預期的 0.6%。

然而，規劃單位也同步下調了對 2025 年全年 GDP 增長的預測。新的預測範圍是 1.3% 至 2.3%，低於他們在 2 月份估計的 2.3% 至 3.3%。這一下修反映出對全年經濟前景看法較為保留。