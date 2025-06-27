鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-27 17:41

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新台幣兌美元今 (27) 日上演失速列車，暌違 3 年多再度衝上 28 字頭，並成為最強亞幣，不僅日元現鈔賣出創下史上最甜價，人民幣匯價也下探 19 年來新低，盤中現鈔賣出一度來到 4.099 價位，距離 1 比 4 水準只差臨門一腳。不過，央行堅守防線，在匯市收盤前擴大調節力道，使得新台幣兌換美元、日元、人民幣的升值力道多有收斂。

台幣開外掛！人民幣打到骨折價 現鈔賣出失守4.1下探19年新低。(圖：shutterstock)

隨著避險情緒降溫，美元本周開始轉弱，新台幣自 29.7 元一路走升，飛越多道關卡，直逼 29 元關鍵整數價位，今天受到熱錢湧入、出口商拋匯影響，新台幣展開猛烈升勢，盤中最高升抵 28.904 元，升值多達 2.61 角，改寫 2022 年 4 月上旬以來的新高，不過，下午 3 點半左右，老大哥央行開始擴大調節，直接把台幣打回原形，轉為小貶，收在 29.18 元。

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根據臺銀牌告匯率顯示，今天下午 3 點之前，人民幣現鈔賣出價一度來到 4.099，創下 2006 年 8 月以來的新低。回顧過往，人民幣對新台幣 1 比 4 的時代，已要追溯至 2006 年 3 月，當時台商大量投資中國，實質產生大量台幣兌換人民幣的需求，因而推升其價值。

觀察今年以來人民幣現鈔賣出價變化，第一季相對持穩，都在 4.5 價位附近遊走，3/31 來到 4.638 高點之後開始出現轉折，價格一路向下，尤其是 4 月下旬，當時新台幣兌美元出現暴力升值，兌換人民幣同樣急速走升，衝到 4.2 附近才止穩稍稍修正，不過，近期台幣轉強，又接連失守 4.2、4.1 價位，今天下午一度來到 4.099 低點，在央行尾盤調節下，才以 4.133 收盤。

假設民眾兌換新台幣 5 萬元的旅費，以今天人民幣最低點相較於 3/31 波段高點換匯，短短 3 個月的時間，匯差就多達 1416 元人民幣，約可多換到 13% 的人民幣，套利空間顯著，因此吸引部分民眾蜂擁換匯。

近期金門、馬祖地區的民眾爭相到銀行換匯，由於部分民眾經常透過小三通往來廈門或泉州，會有消費、旅遊的需求，也不想錯過這波換匯套利的好時機，不過，土地銀行表示，目前每日每人限額 5000 元人民幣，額度都是一早就被民眾全數兌完，呈現供不應求。