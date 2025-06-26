〈房產〉台中土地標售案水湳貿園區成焦點 但總標脫率僅17.6%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-26 12:01

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台中市地政局今 (26) 日辦理區段徵收配餘地標售開標，本次標售共釋出 17 筆標的，總底價將近 520 億元。本次標售的目光焦點在其中水湳經貿園區有 16 筆標的；本次土地標售案，最終僅 3 封標封投標 3 筆土地，標脫率僅有 17.6%，溢價率也只有 3%，總標脫金額約 61.5 億元。

台中土地標售案水湳貿園區成焦點，但總標脫率僅17.6%。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，本次台中市標售釋出多筆方正千坪土地，可說是把壓箱寶拿出來賣，但由於土地規模大，開發門檻高，有能力砸大錢投入的業者本就不多；加上現今大環境仍受台灣央行信用管制的拘束，房地產買氣尚未復甦，導致業者購地更加保守，追價意願也不高。

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本次標售的逢大段、創研段及文商段，各有一筆土地標脫，其中逢大段與創研段的土地，標脫單價雙雙突破 100 萬元，為區段土地成交單價的新高紀錄，尤其逢大段 22 地號溢價率達 4.7%。

台灣房屋信實文心特許加盟店店長楊武霖指出，標脫的逢大段 22 地號，具有雙面臨路優勢，且東側緊鄰中央公園，加上逾 3800 坪的大面積條件難得，因此成為在逢大段首見百萬的區段地王。

標脫單價達 105 萬元的創研段 12 地號，土地面積約 800 坪，與其他上千坪的大基地相比，開發規模適中，且因鄰地無人投標，未來仍有整併周邊土地擴大開發的機會；加上該筆土地為三面臨路的方正地塊，又鄰近中醫大水湳校區與公園，立地條件不錯，促使該筆土地站上百萬單價順利標脫。