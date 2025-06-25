〈房產〉靜巷千坪基地 「大直藏璽公辦都市更新案」台北住都中心公告招商

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-25 11:05

‌



部分屬於 2023 年 9 月 的基泰 (2538-TW) 大直建案損鄰緊急預防性撤離地區的「大直藏璽公辦都市更新案」，今 (25) 日由台北市住都中心公告招商，基地約 1324 坪，預計興建地上 16 層、地下 3 層約 10400 坪的住宅大樓，預計更新後創造超過 100 億元不動產價值。

「大直藏璽公辦都市更新案」興建模擬圖。(圖：台北住都中心提供)

台北市住都中心指出，「大直藏璽公辦都市更新案」係位於大直街以北、大直街 94 巷 1 弄以南、大直街 124 巷以西及大直街 94 巷以東所圍的完整街廓範圍，總計 139 戶，部分區域屬 2023 年 9 月 的基泰大直建案損鄰事件發生時緊急預防性撤離地區，基地內也有若干建築物出現結構受損情形。經過 18 個月整合及模擬選配作業後，住戶參與公辦都更意願比例已逾 90%。

‌



台北市住都中心指出，「大直藏璽公辦都市更新案」基地面積約 1324 坪，位於捷運文湖線大直站及劍南路站間，基地交會於大直街商業區與靜巷住宅區，周邊生活機能完整，擁有公園、學校、圖書館、市場及政府機關等豐富設施，區位條件優越且交通便利。

「大直藏璽公辦都市更新案」基地圖。(圖：台北住都中心提供)

台北市住都中心指出，大直基泰事件發生後，為避免重大災害發生並協助住戶重建家園，經台北市政府辦理公辦都更意願調查達 75% 門檻，並由台北市住都中心啟動公辦都更相關作業。