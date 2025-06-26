〈房產〉北台灣房市上半年推案年驟減逾2000億元 新竹淪爲衰退王

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-26 10:57

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房市買氣縮手，也讓建商不敢冒進，市調機構統計 2025 年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量，合計約 5780.4 億元，相較 2024 年同期減少 2115 億元，衰退幅度達 26.8%。各縣市中僅宜蘭地區一枝獨秀有 20.3% 的增幅，而新竹地區、台北市衰退最多，年減幅為 47.3% 與 38.3%。

北台灣房市上半年推案年驟減逾2000億元 新竹淪爲衰退王。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展發言人陳炳辰分析，央行最新的理監事會議未見新一波打房措施，正在於房市冷卻持續中，眼下在新北市中和區，與桃園市中壢區、大園區，和新竹市東區均傳建案無意下半年公開，全年推案量凶多吉少，或可預見下修兩三成窘況。

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陳炳辰指出，大環境不佳，建案能延就延，北台灣建商縮手幅度最大的新竹地區，上半年計推出 415.6 億元，幾乎比去年同期的 789 億元少了一半量體，只有新竹市東區富宇建設新案超過 30 億元，回顧去年則有 5 案都在 30 億元以上，甚至有百億元大案，顯然兩樣情。當下市況買氣集中低價案，新竹地區也推不出蛋黃區指標案，超過 6 成新案都在二線地帶，風城寒風刺骨可見一斑。

同樣表現出建商信心不振的台北市，上半年推出 1110 億元新案量，較去年同期的 1799.8 億元年減近 4 成，雖有南港區的商辦案破百億元量體，卻不比去年一至六月在北士科、民生社區、信義區、北投區共推了 5 案百億元指標案，而今年上半年在 50-100 億元案量計有 4 案，亦相比去年少，目前高價產品沒有發展空間，自然令高房價特性的首都新案市場噤若寒蟬。

皆弱化兩成的新北市與桃園市，前者上半年計推 2314.3 億元，後者為 1738 億元，新北市有坐落板橋區、新店區、三重區、新莊區、林口區共 7 個逾百億元指標案，比去年同期為多，仍走跌勢則不難想見推案個數下降，較去年上半年少了 1/3，大案不得不推硬著頭皮上場，中小型案則可有彈性避避風頭，結局終究退大於進，建商保守低調。

而被認為先前推案過熱，如今較具賣壓的桃園市，2025 年上半年已不見 100 億元以上大案身影，案量在 50 至 100 億元的有 4 案，也顯示建商自主控制。